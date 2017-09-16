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16 Eylül 2017 13:00

Beyşehir’de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, uyuşturucu tacirlerine yönelik olarak düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Beyşehir’de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

16 Eylül 2017 13:00


Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyşehir ilçesinde yaklaşık 6 ay boyunca yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu tacirleri ile sokak satıcılarına yönelik operasyon için harekete geçti. Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de verdiği destekle, ilçe merkezinde 9 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Narkotik köpeği Oskar’ın de katılımıyla yapılan aramalarda 19 paket halinde 9,1 gram eroin maddesi, 2 paket halinde 0,63 gram bonzai maddesi, çok sayıda uyuşturucu hap, 1 ml. sıvı enjektör içerisinde sıvı halde eroin maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında O.O., F.Y., M.K., M.E.A., R.Ç., B.A., U.B. ve M.D. gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgulamalarının devam ettiği öğrenildi.




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