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15 Haziran 2017 16:26

Beyşehir’de vefat eden Kıbrıs Gazisi toprağa verildi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 64 yaşında vefat eden Kıbrıs Gazisi Mustafa Kasalak son yolculuğuna uğurlandı.

Beyşehir’de vefat eden Kıbrıs Gazisi toprağa verildi

15 Haziran 2017 16:26


Beyşehir’e bağlı Yenidoğan Mahallesi’nde yaşayan ve rahatsızlığı dolayısıyla bir süredir tedavi gören Kıbrıs Gazisi Mustafa Kasalak, 64 yaşında hayata gözlerini kapadı. Gazi Mustafa Kasalak için memleketi olan Yenidoğan Mahallesinde cenaze töreni düzenlendi. Mustafa Kasalak’ın Türk bayrağına sarılı naaşı Musalla Camisinde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Belediye Başkanı Murat Özaltun, cenaze töreninin ardından ailesini ziyaret ederek taziye dileğinde bulundu.


Törene, Beyşehir Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu, daire amirleri, yakınları, mahalle sakinleri katıldı.




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