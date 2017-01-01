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01 Ocak 2017 16:23

Beyşehir’de yaban hayvanlarına yiyecek desteği

Beyşehir’de yaban hayvanlarına yiyecek desteği

01 Ocak 2017 16:23

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, kış şartları nedeniyle doğada açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan yaban hayvanları ile kuşlara, Beyşehir Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları tarafından yiyecek desteğinde bulunuldu.
Beyşehir Belediyesi ve Beyşehir Doğa Sporları ve Off-Road Kulübü’nün ortaklaşa olarak organize ettiği, Beyşehir Milli Parklar Şefliği ile Göl Feneri Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği etkinliğe çok sayıda doğasever ve Off-Road tutkunu da arazi araçlarıyla katıldı. Anıt Meydanından konvoy halinde hareket eden arazi araçları, katılımcıları etkinliğin yapılacağı Beyşehir-Şamlar Mahallesi yolu üzerindeki dağlık alana ulaştırdı. Burada Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun ve katılımcılar yer yer bir metrenin üzerindeki kar yüksekliğinin bulunduğu alanda bellerine kadar kara saplanıp yaya olarak güçlükle ilerleyerek doğaya ekmek bıraktı.
Belediye Başkanı Murat Özaltun yaptığı açıklamada, Beyşehir merkezde 70 santim olan kar yüksekliğinin, dağlık alanlarda çok daha fazla olduğunu belirterek, doğada yaşayan yaban hayvanları ile kuşların açlık tehlikesi ile karşı karşıya bulunduğunu söyledi. Yaban hayvanları ile kuşlar için BEYDOF ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte el ele vererek ortaklaşa bir çalışma sergilediklerini ifade eden Özaltun, “Doğada onların da hayatlarını idame ettirmesi adına, yedisinden yetmiş yedisine insanlarımızla buradayız. Burada evimizde kullanmadığımız ekmekleri, atık gıdaları, yemleri yaban hayatının yaşamını sürdürebilmesi için doğaya bıraktık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun” şeklinde konuştu.
Etkinliğe katılanlar, arazi araçlarıyla ilerleyerek en uç noktalara kadar yaban hayvanları için yiyecek takviyesi yaptı.



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