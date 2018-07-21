Beyşehir’de yeni çocuk oyun parkı miniklerin çekim merkezi oldu

Beyşehir Belediyesi tarafından Öğretmenevi karşısındaki Vuslat Parkı’nda bin 500 metrekarelik alanda zemini deniz kumuyla kaplı yüksek güvenlikli yeni nesil çocuk oyun parkı kuruldu. Yeni nesil oyun gruplarının montaj ve kurulum çalışmalarının tamamlanmasının ardından park, çocuklara hizmet vermeye başladı.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, hizmete açılan yeni parkı ziyaret ederek burada oyun oynayan çocuklarla biraraya geldi. Sohbet ettiği çocuklara uçurtma hediye eden Özaltun, farklı tasarımı ile dikkat çeken, çocukların oynarken zarar görmemesi için zemini özel kumla kaplanan çocuk oyun parkında miniklerin oynarken çok mutlu olduğunu görmenin kendilerini de mutlu ettiğini belirterek, “Onların bize verdiği en güzel armağan yüzlerindeki o tebessüm ve mutluluk ifadesi. Her alanda yaptığı hizmetlerde yeniliklerin ve ilklerin öncüsü olan Beyşehir Belediyesi çocuk oyun parkları konseptinde de ilçemizde bir farklılığa ve yeniliğe imza atmış bulunuyor” dedi.

Vuslat Parkı’nda yeni çocuk oyun gruplarıyla yeni bir dönüşüm başlattıklarını belirten Özaltun, “Çocuklarımızın emniyeti ve güvenliğinin en üst düzeyde düşünüldüğü oyun gruplarını ilçemize kazandırıyoruz. Buradaki çocuk oyun parkında alanın zemini kumla kaplı. Çocuklarımızın oynayacağı kaydıraklar ailelerinin de her an görebileceği bir şeffaflıkta. Çocuklarımızın fiziki gelişimine uygun oyun grupları buraya monte edildi. İp tırmanma alanları, çocuklarımızın atlayıp zıplayabileceği, oyunlar oynayabileceği bir survivor parkı, yel değirmeni buradaki yeniliklerden bazıları. Bu parkımızın ilçemize kazandırılmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.