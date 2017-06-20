Beyşehir’de yeni doğan bebeklere hediye seti

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yeni başlatılan uygulama kapsamında yeni doğan bir aileyi evinde ziyaret ederek hediye setini verdi. Beyşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği uygulamayla ilgili bilgiler veren Başkan Özaltun, “Beyşehir’de her birey bizim büyük ailemizin bir parçası” dedi.

Başkan Özaltun şöyle konuştu; “Sürekli gelişen ve nüfus artışı yaşanan ilçemizde, gençleşen, doğan ve yaşayan bireyler bizim için çok değerli. Beyşehir ilçemizi bizler evimiz, ilçemizde yaşayanları ise ailemiz olarak görüyoruz. Her yeni doğan bebeği de ailemizin bir ferdi olarak görüyor, mutlu oluyoruz. Bu çerçevede ilçemizde dünyaya gözlerini yeni açan bebeği olan ailelerimizi evlerinde ziyaret ederek, ‘Cennet Beyşehir’imize hoş geldin bebek’ diyor ve yaşadıkları mutluluğa ortak oluyoruz. Beyşehir ilçemiz, güzelliklerin merkezi. Bu anlamda Beyşehirli olarak dünyaya gelen bebekler, bu güzelliklerin içerisinde dünyaya gözlerini açıyor. Bizler de her dünyaya gelen bebekte ayrı bir mutluluk yaşıyoruz. Ailelerimizin, evlat sahibi olma sevincine bizler de ortak olmayı amaçlıyoruz. Ayrıca, ailelerimizin doğum zamanında artan masraflarına küçük de olsa bir katkıda bulunmak istiyoruz. Ailelerimize üzerinde ‘ömrün uzun, bahtın güzel olsun’ yazılı hediye setlerini veriyoruz. Beyşehir Belediyesi olarak ilçemizde ikamet eden ve yeni çocuk sahibi olan ailelere yönelik olarak başlattığımız bu ziyaretlerimizi, sonraki günlerimizde Zabıta görevlilerimiz yerine getirmeye devam edecek. Sağlık kuruluşlarından aldığımız bilgiler doğrultusunda yeni doğan bebeklerimize ‘hoş geldin bebek’ yazılı setlerini hediye edeceğiz. Haberimiz olmayan doğumlarda ise Belediyemize bilgi verilmesi halinde, hediye setlerini vermek üzere görevlilerimiz en kısa zamanda ailelerimizin adreslerinde olacaktır.”