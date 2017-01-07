Beyşehir’de yeni nazım imar planı masaya yatırıldı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen toplantıda, 1/5 binlik nazım imar planı masaya yatırıldı.

Beyşehir Belediyesi İş Merkezi’nde düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Murat Özaltun, İmar ve Şehircilik Müdürü Sultan Güleser Korkmaz, Meclis Üyeleri, ilçede faaliyet gösteren mimar, inşaat mühendisleri ve müteahhitler katıldı. Yaklaşık iki saat süren toplantıda Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 1/5 binlik nazım imar planı hakkında katılımcılara bilgiler verildi. Belediye Başkanı Murat Özaltun, toplantıda planla ilgili ayrıntılara yer verirken, gerçekleştirilen fikir alışverişi ve istişarelerin ardından katılımcılardan gelen soruları da cevaplandırdı. Başkan Özaltun, yeni nazım imar planlarının gelecek 50 yıl düşünülerek hazırlandığını belirterek, şehirleri yeniden dizayn etme ve daha yaşanabilir bir hale getirme adına bu çalışmaların önemine dikkat çekti.