Beyşehir’de yüzme kursları başladı

Vuslat Parkı’nda Beyşehir Belediyesine ait çocuk yüzme havuzunda başlayan kursun açılışına katılan Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, çocuklarla bir araya gelerek sohbet etti. Kursun başlangıcından önce çocuklara hitaben bir konuşma yapan Belediye Başkanı Murat Özaltun, KOMEK bünyesinde yaz spor okulları çerçevesinde yeni bir branşta daha çocuklara yüzme eğitimi verilecek olmasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Yüzme bilmenin ve öğrenmenin önemine vurgu yapan Başkan Özaltun, çocuklara bu konuda çeşitli uyarı ve tavsiyelerde bulundu. Kursta verilecek eğitimlerin ardından yüzme öğrendikten sonra daha büyük yüzme havuzlarında, göl ya da denizlerde bu aktivitelerin daha güvenli ve eğlenceli bir şekilde sürdürülebileceğini dile getiren Başkan Özaltun, amaçlarının bu tür kursları açarak gelecek nesilleri kahvehane ve internet kafe köşelerinden, kötü alışkanlıklardan uzak tutabilmek olduğunu belirtti.

Daha sağlıklı ve zinde nesiller yetiştirebilmek adına da bu tür aktiviteler ve eğitim faaliyetlerinin önemine de değinen Başkan Özaltun, “Konya Büyükşehir Belediyemiz bu anlamda, KOMEK bünyesinde sadece yüzme değil, değişik branşlarda Konya merkez ve ilçelerinde ve ilçemizde birçok kurs ve eğitici programı hayata geçiriyor. İnşallah, bu kursta yüzmeyi öğrendikten sonra Konya’nın denizi olarak nitelendirdiğimiz Beyşehir Gölümüzde ya da gideceğiniz deniz sahillerinde veya yüzme havuzlarında daha güvenli bir şekilde bu eğlenceli yüzme sporunu gerçekleştirip, kendinizi daha çok geliştirebileceksiniz. Bu anlamda, bu kursların ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Akyürek bey olmak üzere KOMEK Beyşehir Sorumlumuz Semra Acır hanımefendi ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.