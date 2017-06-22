Beyşehir’de zabıta ekipleri bayram öncesi denetimlere hız verdi

Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, zabıta ekiplerinin bayram öncesinde ilçe genelinde faaliyet gösteren ekmek fırınları ile gıda imalatı yapan işyerlerine yönelik denetimler gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, "Beyşehir İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne bağlı gıda denetçilerinin de eşlik ettiği denetimlerde, pasta, çikolata, şeker ve tatlı üretimi yapılan imalathaneleri de kontrol edildi. Fırınlarda ise ilave olarak üretilen gıdaların gramaj kontrollerinin gerçekleştirildi. Denetimlerde, genel olarak mekanlardaki hijyen koşulları ve çalışanların temizliği gibi konular kontrol ediliyor. Çalışanların kılık kıyafetinden mekan temizliği ve üretim araçlarının temizliğine kadar pek çok hususu yerinde inceleyen ekiplerimiz, hizmet ve hijyen standartlarına uygun üretim yapan işletmelere teşekkür ederken, kurallara uymayan işletmeler hakkında ise tutanak tanzim edip eksikliklerin giderilmesi için ikazda bulunuyor. Denetimlerimizde esas amacımız cezai işlem uygulamak değil. İlçe halkımızın bayram öncesi alışverişlerinde en iyi hizmeti alarak daha sağlıklı ürünlerin tüketilmesi hedeflenmektedir. Ekiplerimiz, bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızın sağlığını ilgilendiren tüm konularda denetim faaliyetlerini aralıksız olarak devam ettireceklerdir” ifadeleri kullanıldı.