Beyşehir’deki ev yangını büyümeden söndürüldü

Yeni Mahalle 749 Sokak’ta bulunan 4 katlı bir apartmanın birinci katı bilinmeyen bir nedenle aniden yanmaya başladı. Binadan çıkan dumanları fark eden çevre sakinleri tarafından durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangını müdahale edildi. Yangın bir süre sonra kontrol altına alınırken, 4 katlı binanın balkonuna ve diğer katlarına sıçramasına zamanında yapılan müdahalesi engel oldu. Ekipler, daha sonra yapılan soğutma çalışmaları ardırdan olay yerinden ayrıldı. Yangın esnasında binada oturanların evde olmadığı, çıkan yangında bahçedeki kalas ve odunlar ile bazı ev eşyalarının zarar gördüğü öğrenildi.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.