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18 Mayıs 2018 11:18

Beyşehir’deki öğrenci yurdunda oda ışıklarıyla "Kudüs" yazıldı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Beyşehir yurtlarında kalan öğrenciler, İsrail’in Filistinliler’e yönelik saldırılarını ışıkları açıp kapatarak tepki gösterdi.

Beyşehir’deki öğrenci yurdunda oda ışıklarıyla

18 Mayıs 2018 11:18


KYK’ya bağlı Beyşehir Feride Akkanat Erkek Yurt binasının Ali Akkanat Bulvarından görünen yüzüne oda ışıkları ile ’Kudüs’ yazıldı. Oda ışıklarının açılıp kapatılmasıyla İsrail’in Kudüs katliamına dikkat çekildi.


KYK Beyşehir Yurt Müdürü Mustafa Songül, tüm yurt genelinde olduğu gibi Beyşehir’deki yurt binasında gerçekleştirilen protesto ile farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, "Yurtlarımızda kalan öğrencilerimiz her zaman için bu tür toplumsal konularda çok önemli bir duyarlılık sergiliyor. Bugün de Kudüs konusundaki hassasiyetini tepkilerini bu şekilde göstererek ortaya koydular. Katil terörist İsrail, er geç işgal ettiği topraklardan çekilmek zorunda kalacaktır. Yeter ki biz Müslümanlar her zaman bir ve bütün olalım "diye konuştu.




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