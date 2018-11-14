Beyşehir'e 2 milyon liralık yeni spor yatırımı

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, Selçuklu Belediyesi tarafından Esentepe Mahallesinde yaptırılması planlanan kapalı spor salonunun inşaat çalışmalarının başladığını söyledi.

Esentepe Camisi ile Ali Akkanat Anadolu Lisesi arasındaki boş alanda ihaleyi üstlenen firma tarafından başlatılan spor salonu yapım çalışmalarının halen devam ettiğini belirten Özaltun, “Yaklaşık bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak yeni kapalı spor salonumuz Beyşehir'de okullar bölgesi olarak nitelendirdiğimiz bölgede yer alan eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerimizin önemli bir ihtiyacını karşılamış olacak. Basketbol ve voleybol müsabakalarının yapılabileceği ve bünyesinde bir tribünün de yer alacağı kapalı spor salonu ilçemizde yaşayan gençlerimizin de istifade edebileceği bir mekan olacak. Gençlerimizi spor alanlarına çekebilme adına önemsediğimiz yaklaşık 2 milyon liraya mal olacak bu kapalı spor salonunun ilçemize kazandırılmasında payı olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay Beye ve Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı Beye ilçemiz adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Yeni spor salonumuzun ihale şartnamesi gereği 300 takvim günü içerisinde tamamlanması öngörülüyor” dedi.