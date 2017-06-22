Beyşehir’e Gençlik ve Kültür Evi

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, kendisine eşlik eden AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol, Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat Demirel ve Üzümlü Mahallesi Muhtarı Salih Özparlak ile birlikte yapımı tamamlanmak üzere olan Üzümlü Gençlik ve Kültür Evi’nde incelemelerde bulundu. Özaltun, ihaleyi üstlenen firmanın yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

“Taşra mahallelerinin kültür merkezine kavuştuğu dönemi yaşıyoruz”

Üzümlü Mahallesi’nde Yeni Büyükşehir Belediyesi Yasası yürürlüğe girmeden önce 37 yıl belde belediyesi hizmet binası olarak kullanılan Beyşehir Belediyesine ait olan iki katlı yapının yıkılmasının ardından yerine kültür merkezi yapılması için harekete geçtiklerini belirten Özaltun, “Yerleşim merkezinin meydanında yapımı tamamlanmak üzere olan Gençlik ve Kültür Evimizin yaklaşık yapım maliyeti 1 milyon lira civarında. Merkezin kısa süre içerisinde bitirilmesiyle Üzümlü mahallemize hizmet vermesini hedefliyoruz. Yöre halkımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Artık sadece Beyşehir merkezimiz değil, ilçemize bağlı taşra mahallelerimizin de kültür merkezlerine kavuştuğu bir dönemi yaşıyoruz” dedi.