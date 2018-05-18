Beyşehir’e şehit baba ve oğul anıtı

Başkan Özaltun yaptığı açıklamada, Beyşehirli gazilerden gelen talep üzerine kent merkezine de yapımı için sözünü verdikleri, bir benzeri Kütühya Dumlupınar Şehitliğinde yer alan baba oğul anıtını ilçeye kazandıracaklarını söyledi. Anıtı Beyşehir ilçe merkezinde belirledikleri bir noktaya yapacaklarını ve gazilere verdikleri sözü yerine getireceklerini vurgulayan Başkan Özaltun, “Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için ne yapsak azdır. Kapımız ve gönlümüz her zaman onlara açıktır. Çetmili Kara Ali Çavuş destanının sembolü olan baba oğul anıtının bir benzerinin ilçemize yapılması çok anlamlı olacaktır. Beyşehir’in bundan sonraki en önemli simgelerinden birisi olacağına inandığımız bu anıtın yapılması için gerekli çalışmaları başlattık. Kısa süre içerisinde ilçemiz merkezinde bu anıtı yaptırmak inşallah bizim dönemimize nasip olacak. Bu anlamda, Kurtuluş Savaşı’nda vatan savunmasında destan yazan memleketimizin bağrından çıkan Çetmili Kara Ali Çavuş ve oğlu Ali Onbaşı gibi tüm kahraman şehitlerimizi bir kez daha saygı, minnet ve şükranla anıyoruz” dedi.

Kurtuluş Savaşı’nda 9 gün arayla şehit düşen Beyşehirli Kara Ali Çavuş Ve Onbaşı oğlunun hikayesi ise şöyle:

"Kütahya’daki Dumlupınar Şehitliğinde yer alan şehit babasını kucağında taşıyan oğlu gösteren ve bir trajediyi canlandıran şehit baba ve oğul anıtı, 1912 yılında oğlu Mehmet 8 yaşında iken Beyşehir’e bağlı eski adıyla ’Çetmi’, bugünkü ismiyle Akçabelen Mahallesinden askere giden Çetmili Kara Ali Çavuş’un hikayesini anlatıyor. Balkan Savaşı’na giden Ali Çavuş, sırasıyla Galiçya, Hicaz, Yemen ve Kafkasya’da cepheden cepheye koşarak 11 yıl köyünden ve ailesinden uzak kalmıştır. Milli mücadele başlayınca da doğu cephesinden Kurtuluş Savaşına koşmuştur. Dumlupınar’da Başkomutanlık Meydan Savaşında 19 yaşındaki Alay Sancaktarı Mehmet Onbaşı ile karşılaşır. Mehmet Onbaşı onun 11 yıl önce köyünde bıraktığı oğludur. Baba oğlun savaş atmosferinde birbirlerine kavuşma sevinci çok kısa sürer, 31 Ağustos günü Kara Ali Çavuş oğlunun kolları arasında şehit olur, oğlu Mehmet ise 9 Eylül’de İzmir’e giren birliğinde başında şehit düşer. Dumlupınar Şehitliğinde bronzdan yapılmış bu ikili heykelde, genç oğul şehit babasını kucağında taşımaktadır. Anıtın altındaki mermer kitabede ise bu hikaye anlatıldıktan sonra ’Yüce kahramanları minnet ve şükranla anıyoruz’ denilmektedir."

Dumlupınar Şehitliğindeki anıtın bir benzeri de Beyşehir Belediyesi tarafından şehit düşen baba ve oğlun doğduğu topraklar olan memleketi Beyşehir’de yapılacak.