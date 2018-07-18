Beyşehir’e Türk Büyüğü, Halk ve Masal Kahramanları Parkı

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir Belediyesi olarak ilçede yine ilk olacak bir projeye imza atacaklarını belirterek, şehir merkezine Türk Büyükleri, Halk ve Masal Kahramanları Parkı kurmak için çalışmalara başladıklarını söyledi. Vuslat Parkı’ndaki Jandarma burnu mevkisindeki göl kenarında oluşturacakları park alanında Türk büyükleri ve değerleri ile halk ve masal kahramanlarının maket ve ortam canlandırmalarının yer alacağını belirten Özaltun, “Çocuklarımızın kitaplardan okudukları, televizyondan görüp büyüklerinden dinledikleri Türk büyükleri ve değerleri ile halk ve masal kahramanlarını kendi hayal dünyalarından çıkarıp oluşturacağımız parka yerleştirebilmek için bir proje gerçekleştirdik. Bu vesileyle çocuklarımızın kendi hayal dünyalarında değil, gerçek hayatta da görüp dokunabilecekleri somut kavramlar haline dönüştüren bu proje çocuklarımız için yeni ufuklara açılan bir pencere olacaktır. Parkın ilk etabı Kurban Bayramı öncesinde, ikinci etabı ise Ekim ayında hizmete girecek” dedi.