Beyşehir’e yapılacak yeni emniyet binası ihaleye çıkıyor

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun yaptığı açıklamada, Selçuklu mimarisi ile inşa edilecek yeni hizmet binasının, Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 20 Haziran 2018 tarihinde ihale edileceğini söyledi. Beyşehir-Konya yolu üzerindeki Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi karşısında at çiftliği olarak bilinen alana inşa edilecek yeni hizmet binasının ihale sürecinin tamamlanmasının ardından yer teslimini müteakip yapım çalışmalarının başlayacağını aktaran Başkan Özaltun, “İhale şartnamesi uyarınca yeni Emniyet Müdürlüğü hizmet binamızın 800 takvim günü içerisinde bitirilmesi öngörülüyor” dedi.

Beyşehir’de son dönemde birçok kamu kurumunun yeni hizmet binasına kavuştuğunu vurgulayan Başkan Özaltun, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün de yakın gelecekte yapımının tamamlanması sonrasında yeni binasında hizmet vermeye başlayacağını söyledi. Özaltun, “Plan projesinin tamamlanmasının ardından başlayan yeni Emniyet Hizmet Binamızın da ihaleye çıkarılıyor olmasının sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Beyşehirimiz son dönemde gerek devlet yatırımları, gerekse Beyşehir Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyemizin yatırım ve hizmetleriyle gözle görülür bir değişim yaşıyor, kabuk değiştiriyor. Yeni yatırım ve projelerin hayata geçirilmesiyle bölgemiz hak ettiği, özlem duyduğu noktaya inşallah ulaşıyor. Yeni Emniyet hizmet binamızın ilçemize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.