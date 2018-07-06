Beyşehir’e yeni yapılan parklar çocukların yeni çekim merkezi olacak

Vuslat Parkı ziyaretinde iki noktada yürütülen oyun parklarının montaj ve kurulum çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Özaltun, Beyşehir Gölü kenarındaki kentin en büyük parkının çehresini daha da değiştireceklerini söyledi.

Beyşehir’in sahil bandındaki en gözde parkı olan Vuslat Parkı’nın iki farklı alanında çocukların oyun oynarken emniyet ve güvenliğinin en üst noktada düşünüldüğü bir dizaynda, küçük çocuklarla engelli çocukların kaynaştırılmasını sağlayacak farklı tasarımların yanı sıra, ahşap oyun gruplarının da bulunduğu yeni park alanları oluşturacaklarını belirtti. Vuslat Parkı girişindeki çocuk oyun parkındaki mevcut oyun gruplarının tamamen yenileneceğini belirten Özaltun, “Burada ömrünü tamamlayan eski oyun gruplarını tamamen söktük, alanı temizledik. Bin 500 metrekarelik buradaki alanda çok farklı bir tasarımla çocuk oyun parkı sahası oluşturacağız. Özellikle, küçük çocuklarımızla engelli çocuklarımızın kaynaştırılmasını sağlayacak bu park projesinde, standart oyun grupları olmayacak. Burada hepsi özel tasarım, çocukların fiziksel eğitimine katkı sağlayacak, ailelerin çocuklarına oynarken çok fazla uzak olmayacakları, yani ailelerle çocukların iç içe olmasına imkan sağlayacak düzenlemelerin yer alacağı oyun grupları olacak. Bu parkın gelecekte üzerini de kapatarak her mevsim çocuklarımızın oyun oynayabileceği bir hale getirilmesini de hedefliyoruz. Bu park, mimarisi ile Türkiye tekten örnek bir park alanı olacak. Zaman içerisinde güvenlik kameraları ile donatılacak ve çocuk yaralanmalarının önüne geçebilmek için özel EPDM zemine sahip olacak, çocukların kumda oynayabilecekleri kum havuzları, matematiksel oyun grupları, eğitimsel renk tanıtımları, sek sek oynayabilecekleri alanlar bulunacak” dedi.

Özaltun, Vuslat Parkında hayata geçirilecek diğer oyun parkı projesi ile ilgili olarak, “Bu alana yine çocuklarımızın emniyet ve güvenliğinin en üst düzeyde düşünüldüğü ahşap ağırlıklı oyun grupları yerleştirilmesi için montaj çalışmalarına başlandı. Şu anda bu alanda yürütülen çalışmaları ilgili birimdeki mesai arkadaşlarımızla birlikte inceledik. Bin 500 metrekarelik alana sahip bu park konseptimizde tüm kaydıraklar ailelerin çocuklarını oyun oynarken görebileceği bir şekilde şeffaf yapıya sahip olacak. Burada çocuklarımızın fiziki gelişimlerine uygun oyun grupları kurulacak. Parkta kutucuklardan oluşan oyun grupları, ip tırmanma alanları, halat tüp geçişi, ahşap yel değirmeni, çocukların atlayıp zıplayabileceği, oyunlar oynayabileceği bir survivor parkuru, deniz kumu olan bir alan bulunacak. Çalışmaların başlamasıyla birlikte kısa süre içerisinde Beyşehirli hemşerilerimizin ve çocuklarının hizmetine girecek inşallah. İlçemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.