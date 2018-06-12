Beyşehir’i sembolize edecek anıt tamamlandı

Beyşehir ilçe merkezinin Konya yolu girişindeki döner kavşağa farklı tasarımı ile görenlerin beğenisini kazanan, alt kaidesiyle birlikte yaklaşık 10,5 metre yüksekliğe ulaşan bir anıt inşa edildi. Belediye Başkanı Murat Özaltun, trafik akışının yoğun olarak yaşandığı otogar kavşağının yapılan çalışmalarla yeniden düzenlendiğini söyledi. Otogar döner kavşağına uygulamayı planladıkları aydınlatma ve anıt projesini hayata geçirmek için bir süre önce başlattıkları çalışmanın tamamlandığını belirten Özaltun, Konya yolu giriş ve çıkışını sağlayan otogar kavşağı olarak bilinen döner kavşakta proje çerçevesinde yapımı son bulan peyzaj, anıt ve aydınlatma çalışmasının son bulmasıyla alanın daha estetik bir görüntüye kavuştuğunu kaydetti.

Başkan Özaltun, farklı tasarımı ve mimarisi ile ilgi çeken anıtın vatandaşlar tarafından da beğeniyle karşılandığını belirterek, “Beyşehir Belediyesi olarak, dönemimizde şehrimize her alanda iz bırakacak yeni eserler kazandırmaya, hizmetler üretmeye önem veriyoruz. Otogar kavşağına inşa ettirdiğimiz bu anıtın da farklı tasarım ve mimarisiyle şehrimize kültür ve sanat alanında ayrı bir değer katacağını, iz bırakacağını düşünüyoruz. Anıtımızın genel konseptinde yükselen bir form ve modern çizgiler yer alıyor. Ana tema olarak, gelişen, büyüyen ve ileriyi hedefleyen, yani yükselen değer Beyşehir işlendi. Anıt, iki formun yan taraflarından çıkan diğer yükselen formlarıyla da, gelişmenin, hizmetin ve büyümenin devamını ve ilçemizin ilerisi için hedeflerini vurgulamaktadır. Anıttaki mavi tonlar, Beyşehir gölüne gönderme olup, turuncu renk ise çeşitliliği simgelemektedir. Anıtın en üst bölümünde yer alan Selçuklu yıldızı formu kademeli olarak oluşturulurken derinlik de verilmiştir. Konya’nın Selçuklu tarihine ve Beyşehir’in ilerleme ve gelişimine rağmen geçmişine her zaman sahip çıkışına vurgu yapmaktadır. Kavşaktaki anıtımız, aydınlatma sistemi sayesinde gece karanlığında da görülebilmektedir. 30 metrelik alana sahip kavşağımıza proje kapsamında 4 aydınlatma direği dikilmiştir. Hedefimiz, benzer anıtların sayısını zaman içerisinde daha da artırabilmektir” diye konuştu.