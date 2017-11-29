Beyşehir’in 1/binlik nazım imar planı tanıtıldı

Beyşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen ve meclis üyelerinin de hazır bulunduğu tanıtım toplantısında ilçe merkezinde faaliyet gösteren mimar, inşaat mühendisi ve müteahhitlerle bir araya gelen Belediye Başkanı Murat Özaltun, hazırlanan 1/binlik planın Beyşehir Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi meclisinden geçmesi halinde bu yılın sonunda ya da 2018’in başlarında askı süresini tamamladıktan sonra uygulamaya geçileceğini hatırlattı. Uygulamaya geçişten önce aksaklıklar olmaması açısından konunun muhataplarıyla da düzenledikleri bu toplantılarla bir araya gelmeye özen gösterdiklerini ve hazırlanan planla ilgili olarak görüş, düşünce ve önerilerini aldıklarını dile getiren Özaltun, “Zira, bu yapmış olduğumuz plan Beyşehir’in gelecekteki belki 20-30, belki de 50 yılını etkileyecek bir plan. Geçmişte, belki oy kaygısıyla, belki de başka kaygılar sebebiyle 15 metrelik sokaklar daraltılmış. Bazı sokaklar 5, bazı sokaklarımız ise 7 metreye, hatta bazı sokaklar da kaldırılarak alanlar sokaksız hale getirilmiş. Eğer, sokak ve caddeler yoksa o şehir yaşanılmaz hale gelir. Siz bina, kat sayısını, binaların yoğunluğunu artırdığınız zaman, yeşil doku olacak alanlar bırakmazsanız, o sosyal alan dediğimiz, yani okuldur, camidir buna benzer alanlar bırakmadığınız zaman o alanları yaşanmaz hale getiriyorsunuz.Bunu böyle görmek lazım” diye konuştu.

Hazırlanan bu yeni imar planında çocukların okuyabileceği okul alanlarının yanı sıra yeşil alanların artırılması adına da her şeyin düşünüldüğünü anlatan Özaltun, “Daha geniş sokak ve caddelerle daha yaşanabilir bir kent oluşturulması adına da bu planda çalışmalar yürütüldü. Ama şu bir gerçek ki; geçmişten günümüze kadar gelen binaları yıkarak bu dediklerimizi yapamazsınız. O yüzden, yeni yapılaşmaya açılan yerlerde bu plan kentimizin yakın geleceğine şekil verecektir. Eski yapılaşmanın olduğu yerlerde ise cadde ve sokaklardaki genişletmeyi 1/5 binlik planda zaten yapmaya çalıştık, bu plan da askı sürecinden geçti hepinizin malumudur. Özellikle, yeni devlet hastanesine çıkan Özdilek Caddesi ve buna benzer güzergahlarımızda caddelerimizin genişletilerek şehrimizi daha müreffeh bir hale getirme konusunda çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

“Bugün çok kıymetli alanlarınız, eğer caddeniz, sokağınız, sosyal alanlarınız yoksa zamanla kıymetsiz hale gelebiliyor” diyerek inşaat sektörü temsilcilerini de bu konuda herhangi bir yanlışlığa düşmemesi hususunda uyaran Başkan Özaltun, Beyşehir’de yürüttükleri çalışmalarla bazı güzergahlarda dar olan sokakları mümkün olduğunca genişletmeye çalıştıklarının da vurguladı. Bunu yaparken mutlaka mülk ya da arsa sahibi vatandaşların yerlerine dokunmak zorunda olduklarına dikkat çeken Özaltun, "Şunu söylüyoruz; bu genişlettiğimiz sokak ve caddeler gene bizim yani sizler o binada oturan insanlar kullanacak. Belki ilk etapta birkaç metrekare kayıp söz konusu olabilir ama şöyle düşünün bir 10 metrelik sokak olduğunu düşünün. Orada ticari alan olduğunu düşünün bir de 50 metrelik bir yolun ve insan sirkülasyonunun fazla olduğu bir cadde ve bir de orada ticari alanın olduğunu düşünün hangisinin daha kıymetli, hangisinin daha değerli olduğunu. Dolayısıyla biz burada vatandaşlarımızdan böyle bir fedakarlık bekliyoruz. Bize burada vatandaşlarımız destek verecektir, zaten veriyor da bu zamana kadar. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bu sorun, sadece belediye başkanının sorunu da değil aslında. Bu problem, tepeden tırnağa mühendisiyle, mimarıyla vatandaşın ortak problemi. ‘Bana ait olan 100 metre kare arsanın yüzde 100’ünü kullanırım’ derseniz, 100 metrekare bina yaparsanız bu binada oturan insanlar aracını nereye park edecek. Bu binada oturan çocuklar bisikletlerini nereye koyacak? Bu binada oturan insanlar nereye ağaç dikecek. Bu noktada özellikle çekme payları ile ilgili olarak mühendis ve mimarlarımıza ve bizlere büyük görev düşüyor. Çünkü hep söylüyoruz ya; ‘geleceğimizi katletmeyelim’ diye. Geleceğimizi lütfen katletmeyelim, geleceğimize zarar vermeyelim. Zira biz bugün varız yarın yokuz. Dolayısıyla bu şehirde bizlerin çocukları, bizlerin torunları yaşayacak. Dolayısıyla bu noktada bu planı da yaparken biz bunları düşünerek yaptık. Dolayısıyla inşallah bu süreçte bizlere özellikle 1/100 bin, 1/25 bin ve 1/5 bin ölçekli planların yapılması konusunda destek veren gurur duyduğumuz Beyşehirli ağabeyimiz Tahir Akyürek Beye çok teşekkür ediyorum. Bu planın hazırlanmasında İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığımız ve plan müellifimize de ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.