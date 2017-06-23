Beyşehir’in camileri bayrama hazırlanıyor

Yürütülen çalışmalarla ilçeye bağlı dış mahallelerde ve merkezdeki camilerin büyük bölümü Ramazan Bayramına hazır hale getirildi.

Beyşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kent merkezi ve dış mahallelerde bulunan cami ve çevresinin bayram öncesi genel bir temizlikten geçirilmesi için seferber oldu. Çalışmalar hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Murat Özaltun, temizlik çalışmalarının mobil cami ve ibadethane temizleme aracı ile ulaşılan ilçenin tüm ibadethanelerinde yürütüldüğünü söyledi. Beyşehirliler ile kent dışında yaşayan ve bayram dolayısıyla ilçeye gelecek gurbetçi hemşehrilerinin mübarek ramazan günlerinde camilerde dini vecibelerini daha temiz ve sağlıklı bir ortamda gerçekleştirebilmeleri adına başlattıkları mesainin devam ettiğini de belirten Başkan Özaltun, “Cami ve mescit gibi ibadet yapılan yerler herkesin ortak kullanım alanlarıdır. Yürüttüğümüz temizlik faaliyetleri ile vatandaşlarımızın ibadetlerini temiz ve sağlıklı ortamda gönül rahatlığı içerisinde yapmasını sağlıyoruz. Bayrama artık girmek üzereyiz. O yüzden ekiplerimiz çalışmalarını bugünlerde daha da yoğunlaştırdı. Bayan görevlilerimizden oluşan ekiplerimiz, cami bahçelerinde temizlik ve çapalama faaliyetleri de yürütüyor. Gelen taleplere göre de çalışmalarımızı yön veriyoruz. Ekiplerimiz, cami içindeki halıları profesyonel makinelerde süpürüp yıkıyor. Ayrıca, cami içerisindeki kapıların, minber ve camların, duvarların, ayakkabılıkların, kitaplıkların ve avizelerin ıslak ve kuru temizliğini de yapıyor. İhtiyaç duyulan ibadethanelerde halılar yıkanıp kurutuluyor. Ayrıca, cami dışındaki şadırvanlar, tuvaletler ve avlular da genel bir temizlikten geçiriliyor. Yine cami dışındaki alanlar da yabani otlardan arındırılarak faaliyetler tamamlanıyor. Vatandaşlarımıza mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmelerini diliyoruz” dedi.