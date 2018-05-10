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10 Mayıs 2018 13:11

“Beyşehir’in Kanatları” konulu fotoğraf gösterisi ve sergisi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde gerçekleştirilen “Beyşehir’in kanatları” konulu fotoğraf sunumu ve sergisi fotoğrafseverlerden yoğun ilgi gördü.

“Beyşehir’in Kanatları” konulu fotoğraf gösterisi ve sergisi

10 Mayıs 2018 13:11


Beyşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün ev sahipliğinde, Taşköprü Aile Çay Bahçesinde Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Fotoğraf Kulübü tarafından düzenlenen fotoğraf gösterisi ve fotoğraf sergisinde Beyşehir’in kuş fotoğrafçılarından Mustafa Öztemiz tarafından Beyşehir Gölü Milli Parkı’nda çekilen kuş ve doğa fotoğrafları, fotoğrafseverlerin beğenisine sunuldu. Fotoğraf gösterisinde sunumunu yapan Mustafa Öztemiz, fotoğraf karelerine yansıttığı kuşların yaşamından kesitler sundu. Öztemiz, fotoğraf gösterisinde çekimini gerçekleştirdiği 70 türü tanıttı. Gösterinin ardından yine Beyşehir Gölü Milli Parkı’nda çekilen kuş ve doğa fotoğraflarının yer aldığı eserlerden oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından katılımcılar sergiyi gezdi. Serginin 15 gün süreyle açık kalacağı belirtildi.


Beyşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Etkinlikler Sorumlusu Mustafa Büyükkafalı, “Beyşehir Belediye Başkanımız Murat Özaltun’un da destek ve katkılarıyla derneğimizin bir faaliyet kolu olan fotoğraf kulübümüz tarafından fotoğraf sanatı adına güzel etkinliklere imza atmaya devam ediyoruz. Yine son etkinliğimizde ilçemizin son dönemde kuş fotoğrafçılığında duayen isimleri arasında yer alan Mustafa Öztemiz Bey’in inanılmaz bir efor ve sabır, teknik çaba gerektiren bu alandaki çalışmalarını hep birlikte görme imkanı bulduk. Bu etkinliğin ayrıca bölgemizdeki kuş türlerini tanımamız açısından da bizlere önemli katkılar sunduğunu düşünüyorum. Bu anlamda kendisine, katılımcılarımıza ve belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.




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