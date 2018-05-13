Beyşehir’in Karaali Mahallesinde düğün salonu temeli atıldı

Beyşehir Belediyesi Mehteran Takımının konser verdiği temel atma töreninde konuşan Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Karaali Mahallesine verdikleri düğün salonu sözünü yerine getirdiklerini vurgulayarak, salonun inşa edileceği yerin de belirlenmesi için bir süre önce yerleşim merkezinde anket çalışması yaptıklarını hatırlattı. Anket çalışmasından çıkan neticeye göre de hareket ederek mahalle sakinlerinin istediği yere düğün salonunu inşa etme kararı aldıklarını vurgulayan Özaltun, Karaali Mahallesi ile birlikte Beyşehir’de İlçe Belediyesi olarak bu yıl içerisinde 12 farklı dış mahalleye birden düğün salonu kazandıracaklarını söyledi. Beyşehir’in 67 mahallesine birden hizmet ürettiklerini ve bugüne kadar çözülmesi ‘mümkün değil’, ‘zor’ denilen birçok projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Özaltun, bunun ilçede son dönemde sağlanan birlik ve beraberlik sayesinde gerçekleştirildiğini kaydetti.

Özaltun’dan birlik beraberlik vurgusu

Özaltun, “Beyşehir’de, doğalgazdan tutun da yeni hastaneden, adliye ve emniyet binalarından birçok proje hayata geçirildi, geçiriliyor. Bu zor projeler neden geçmişte çözülemiyordu da, bugün çözülür hale geldi. Çözümün cevabı burada aslında. Kaymakam bey burada, milletvekilimiz burada, belediye başkanınız burada, ilçe başkanımız, mahalle muhtarımız ve temsilcimiz burada. İşte bir ve bütün, yek vücut olursanız çözülmeyecek hiçbir meseleniz, sorununuz kalmaz Allah’ın izniyle. Yeter ki niyetiniz halis olsun. Bu birlik ve beraberlik çerçevesinde işte 67 mahalleye birden hizmet üretiyoruz ”dedi.

Özaltun, Karaali’ye kazandıracakları düğün salonunu 15 Temmuz destanının yazıldığı tarihten önce tamamlayarak açılışını da gerçekleştirmek istediklerini sözlerine ekledi. Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir de, Karaali’ye verilen düğün salonu sözünün yerine getirildiğini belirterek, yerleşim merkezine hayırlı olması dileğinde bulundu.

TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu ise konuşmasında, Beyşehir’deki birlik ve beraberlikten, uyum sürecinden bahsetti. Birlik ve uyumdan kuvvetin doğduğunu Beyşehir’de son üç yıldır yaşayarak uyguladıklarını vurgulayan Babaoğlu, “Beyşehir’deki bu kardeşlik ruhuna katkı yapan tüm kurumlarımıza ve hemşehrilerimize, herkese teşekkür ediyorum. Beyşehir ancak birlikte büyür, birlikte güzel ve başarılı olurdu. Biz de bunun en güzel örneğini ilçemizde sergiledik” şeklinde sözlere yer verdi.

Babaoğlu, konuşmasında, ilçeye yapılan yatırımlar ve devam eden projelerden de söz ederken, konuyu Beyşehir’e kazandırılan yeni devlet hastanesine de getirdi.

Devlet Hastanesinin 215 yatak kapasitesine çıktı

150 yatak kapasiteli olan Yeni Devlet Hastanesi’nin yatak kapasitesinin artırılması için bakanlık nezdinde girişimde bulunduklarını ve bunun uygun bulunduğu müjdesini de veren Babaoğlu, şunları kaydetti:

“Yatak kapasitesini artıralım diye yazı yazdık, Ankara’da görüşmeler yaptık. Sağolsunlar kabul ettiler. Yeni hastanemizin yatak kapasitesi 215’e çıkarıldı. 215 yatak olması demek hastanemiz için yeni kadrolar, yeni uzmanlar demek. Yeni imkanlar verileceği için de hastanemiz yeni bir kategoriye dönüşmüş oldu. Biliyorsunuz, son atamalarla şu anda hastanemizde uzman ve pratisyen hekim ihtiyacımız önemli ölçüde kalmadı. Beyşehir’in yeni devlet hastanesi Türkiye’nin en büyük ilçe hastanelerinden birisi haline geldi” dedi.

Konuşmaların ardından “hayırlı olsun” temennileri ile birlikte salonun yapılacağı alana ilk temel harcı döküldü. Açılış törenine TBMM Tarım, Hayvancılık ve Köy İşleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol, Karaali Muhtarı Edip Pehlivan ve mahalle sakinleri de katıldı.