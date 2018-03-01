Beyşehir’in park ve yeşil alanlarında bahar mesaisi

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ilçenin muhtelif noktalarındaki park ve yeşil alanlarda, kavşak ve refüjlerde bahar mevsimine girilmesi ile birlikte bitki bakım ve çevre düzenleme çalışmalarını yoğunlaştırdığını belirtti. Yeşil alanların daha zengin olduğu, insanların daha rahat nefes aldığı bir şehir oluşturmak için çaba gösterdiklerini vurgulayan Özaltun, “Mevsim itibariyle ekiplerimiz bakım çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda, ağaç budama ve bitkilerin mevsim bakımı, peyzaj düzenlemeleri, gerekli alanlara ağaç dikimi, yeşil alanların iyileştirilmesi, budama, ilaçlama, toprağın havalandırılması ve gübreleme gibi çalışmalar da yürütülüyor. Ekiplerimiz tarafından ilçemizdeki pek çok nokta gül ve çeşitli çiçeklerle süslendi. Ayrıca, yollarımıza ve refüjlerimize de çiçek dikim çalışmaları yaptık. Parklar, yollar ve refüjlerde yapılan bu çalışmaların mevsim dönüşlerinde bakımlarını ihmal etmedik. Yaptığımız işleri takip ederek sürekliliğini sağladık. Bahar mevsimine girişe hazırlandığımız bugünlerde ise gül budama çalışmalarına hız vererek, bahar aylarında rengarenk bir Beyşehir’le karşılaşmayı hedefliyoruz” dedi.