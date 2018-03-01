Diğer
Kategoriler
01 Mart 2018 10:14

Beyşehir’in park ve yeşil alanlarında bahar mesaisi

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediyesi, ilkbahar mevsimi hazırlıkları kapsamında park ve yeşil alanlarda çalışmalarına hız verdi.

Beyşehir’in park ve yeşil alanlarında bahar mesaisi

01 Mart 2018 10:14


Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ilçenin muhtelif noktalarındaki park ve yeşil alanlarda, kavşak ve refüjlerde bahar mevsimine girilmesi ile birlikte bitki bakım ve çevre düzenleme çalışmalarını yoğunlaştırdığını belirtti. Yeşil alanların daha zengin olduğu, insanların daha rahat nefes aldığı bir şehir oluşturmak için çaba gösterdiklerini vurgulayan Özaltun, “Mevsim itibariyle ekiplerimiz bakım çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda, ağaç budama ve bitkilerin mevsim bakımı, peyzaj düzenlemeleri, gerekli alanlara ağaç dikimi, yeşil alanların iyileştirilmesi, budama, ilaçlama, toprağın havalandırılması ve gübreleme gibi çalışmalar da yürütülüyor. Ekiplerimiz tarafından ilçemizdeki pek çok nokta gül ve çeşitli çiçeklerle süslendi. Ayrıca, yollarımıza ve refüjlerimize de çiçek dikim çalışmaları yaptık. Parklar, yollar ve refüjlerde yapılan bu çalışmaların mevsim dönüşlerinde bakımlarını ihmal etmedik. Yaptığımız işleri takip ederek sürekliliğini sağladık. Bahar mevsimine girişe hazırlandığımız bugünlerde ise gül budama çalışmalarına hız vererek, bahar aylarında rengarenk bir Beyşehir’le karşılaşmayı hedefliyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
8
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Hafif Kar Yağışlı
    8°C
  • Cuma
    Sisli
    14°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    14°C
  • Pazar
    Hafif Yağmurlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç