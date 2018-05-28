Beyşehir’in Üzümlü Mahallesinde iftar coşkusu

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, gerçekleştirilen 4’üncü mahalle iftarı programında ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesi’nde vatandaşlarla biraraya geldi. İftara, AK Parti Konya Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol ile partililer de katıldı. Başkan Özaltun ve Milletvekili Altunyaldız, meydana kurulan iftar sofrasındaki masaları tek tek gezerek mahalle sakinlerinin Ramazan ayını tebrik etti, çocukları ise uçurtma hediye ederek sevindirdi. İftar yemeği öncesinde mahalle sakinlerine hitaben bir konuşma yapan Belediye Başkanı Murat Özaltun, av tüfeği üretim merkezlerinden Üzümlü’de hemşehrileriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Beyşehir’i ziyaret eden Milletvekili Ziya Altunyaldız ile birlikte Üzümlü Mahallesinde iftar öncesi silah sanayi sitesinde yürütülen çalışmaları birlikte incelediklerini vurgulayan Özaltun, “İnşallah bundan sonraki süreçte Ankara’da bizlere, bölgemize daha fazla destek verileceğinin sözünü verdiler. Bu anlamda kendisine teşekkürlerimi ifade ediyorum” dedi. Başkan Özaltun, Beyşehir Belediyesi olarak sorumluluk alanındaki 67 mahalle ile birlikte Üzümlü için de hizmet üretmeye devam ettiklerinin de altını çizdi.

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ise, konuşmasında, Beyşehir’deki sanayi sitesi ziyaretlerine değinerek, “Sanayide ekonomimiz için çok katma değerleri olan kardeşlerimizle görüştük. Şimdi ise Üzümlü’deyiz. Benim bürokrasi dönemimde de çok yakından takip ettiğim üretimin, özellikle son dönemdeki milli ve yerli silah sanayimizin ana merkezlerinden biri olan Üzümlü’yü tekrar bir kez daha ziyaret etmekten, sizleri burada görmekten mutluyuz. Sizleri bu anlamda yürekten tebrik ediyorum” dedi.

Konuşmasında, bölgede alınan izinlerin ardından üretimi başlayacak olan yivli av tüfeği imalatı hususuna da değinen Altunyaldız, şöyle devam etti:

“Savunma sanayisinin yerlilik oranında ve dünyaya yapılan silah ihracatında, yani av tüfekleri önümüzdeki dönemlerde inşallah üreteceğiniz yivli silahlarla birlikte ülkemizin savunma sanayine katkısı artacak olan Üzümlü ve Huğlu mahallelerimizi ve siz üreticilerimizi yürekten kutluyor ve takdirlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün Üzümlü’de kurulacak olan sanayi sitesini gezdik, kooperatifimizin kuruluşunu müşahede ettik. İnşallah bu birliktelik ile Üzümlülü hemşehrilerimizin üretim gücünün artacağını, birlikte hareket etmek suretiyle kabiliyetlerinin gelişeceğini çok yakından müşahede ettik. Küresel dünyaya ihraç eden, üreten, Türkiye’nin tedarik gücü olan bir Üzümlü geliyor. Bu kapsamda sizlerle birlikte çalışmaktan, sizlerin tedarik gücünü, rekabet gücünü artırmaktan, ona hizmet etmiş olmaktan dolayı son derece mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Beyşehir Belediye Başkanımız ve İlçe Başkanımızın ifade ettiği gibi Üzümlü ve Huğlu’nun üretim gücünü, rekabet gücünü, ihracat gücünü artırmaya yönelik sizlerin hizmetinde olacağımı, sizlerin huzurunda bir kez daha ifade ediyorum.”