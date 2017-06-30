Beyşehir’in yönetiminde gençler de söz sahibi olacak

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda kurulması için çalışma başlatılan gençlik meclisi için Beyşehir’de bulunan farklı ortaöğretim kurumlarının okul başkanları ve üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Toplantıya, 2’si 18-25 yaş aralığında görev yapan belediye personeli, 2’si üniversite öğrencisi, diğerleri de ortaokul ve liselerin okul başkanları olmak üzere toplam 16 isim katıldı. Başkan Özaltun, toplantıda yaptığı konuşmada, kendileri için 7 yaşındaki çocuğun da 70 yaşındaki kişinin de fikir ve düşüncelerinin çok önemli olduğunu belirterek, Beyşehir’de kurum olarak gelecekte yenilikçi hizmetlere imza atabilmek için genç kesimden farklı proje üretebilecek isimlere de ihtiyaçları olduğunu belirtti. Bunun için Beyşehir Belediyesi Gençlik Meclisini kurmaya karar verdiklerini anlatan Özaltun, bu oluşumda yer alan ve aynı zamanda öğrenci olan gençleri derslerinden geri bırakmayacaklarının altını çizdi. Tamamen gönüllülüğe esas olarak mesai yürütecek olan gençlerden gelecek talep ve düşünceleri pratiğe dökmek için gayret göstereceklerini belirten Özaltun, “Oluşturacağımız gençlik meclisimiz tamamen gönüllülüğe esas olarak kurulacak. Kimseyi buraya zorla getirmeyeceğiz. Eğer bu iş zorla olursa, bu arkadaşlarımızdan faydalanamayız. Arkadaşlarımız bize fikir vermez, fikir üretmezler. Dolayısıyla sizlerin her zaman fikir ve düşüncelerinden yararlanmak en büyük hedefimiz olacak” dedi.

Beyşehir’i yönetirken, ilçeye hizmet ederken yerel yönetimlerde gençlerin de söz sahibi olmalarının en büyük arzuları olduğunu dile getiren Özaltun, “Beyşehir’de, İlçe Belediyesi olarak ulaşabildiğimiz bizlerin farklı alanları var, mahalle muhtarlarımızın ulaştığı farklı alanlar var. Sizlerin de sahip olduğunuz farklı alanlarınız var. Amacımız, hizmet ürettiğimiz ilçemizde bu hizmetlerden istifade eden kullanıcıların, hemşehrilerimizin ne istediğini iyi ve doğru anlayabilmek, analiz edebilmektir. Aksi halde ne yapılırsa yapılsın, ne hizmet üretilirse üretilsin bu yolda başarılı olmak mümkün değildir. Geleceğin mimarları olarak sizlerin de farklı düşünce ve fikirleriniz var. İşte, bu anlamda sizlerin bu üretkenliğinizden istifade ederek o doğrultuda da proje ve hizmetleri devreye koymak istiyoruz. Bunu yaparken, sizlerden aldığımız bilgiler doğrultusunda öğrenimini sürdürdüğünüz okullarda maddi durumu iyi olmayan arkadaşlarımıza da yardımcı olmak ya da okulla ilgili varsa sorunlarına çözüm bulabilmek istiyoruz. Sizlerin bizlere önerdiği, verdiği projeleri zaman içerisinde hayata geçirdiğimizde, gelecekte, yetişkin bir birey olduğunuzda, o yapılan hizmetin önüne geçip, ‘işte bunun fikrini ben vermiştim’ diyeceksiniz. Bu ne kadar güzel bir şey öyle değil mi? Amacımız, sizlerden Beyşehir’e hizmet üretmek adına maksimum ölçüde istifade edebilmek. Bunun için zaman içerisinde kuracağımız çalışma komisyonlarında sizlerde görevler alacaksınız. İlçemize olacak katkılarınızdan dolayı şimdiden sizlere vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.