Diğer
Kategoriler
26 Şubat 2018 13:09

Beyşehirli çocuklar, süper kahramanlarla buluştu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, “Süper Kitaptaki Süper Kahramanlar Çocuk Tiyatro Oyununu" sahnelendi.

Beyşehirli çocuklar, süper kahramanlarla buluştu

26 Şubat 2018 13:09


Çocuklar, tarafından sevilerek izlenen çizgi film kahramanları, Maşa ve Koca Ayı, Beyşehir’de düzenlenen etkinlikte çocuklarla buluştu. Beyşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Anka Gösteri ve Sanat Merkezi tarafından, Kültür ve Yaşam Merkezinde yaklaşık bir saat süren ve iki seans halinde gerçekleştirilen tiyatro oyununa aileleriyle birlikte gelen minik çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Beyşehir Belediyesi de dağıttığı biletlerle çok sayıda çocuğa oyunu ücretsiz izleme imkanı sundu. Maşa ve Koca Ayı oyununda, çocuklar Örümcek Adam, Orman Cadısı ve Yarası Kız gibi sevdikleri çizgi film karakterlerinin maskotları tarafından sunulan gösterilerle gönüllerince eğlendi. Etkinliğin sonunda salonu dolduran çocuklar, kahramanların maskotlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
14
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    14°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    7°C
  • Perşembe
    Hafif Kar Yağışlı
    7°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-otomasyon.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç