Beyşehirli çocuklar, süper kahramanlarla buluştu

Çocuklar, tarafından sevilerek izlenen çizgi film kahramanları, Maşa ve Koca Ayı, Beyşehir’de düzenlenen etkinlikte çocuklarla buluştu. Beyşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Anka Gösteri ve Sanat Merkezi tarafından, Kültür ve Yaşam Merkezinde yaklaşık bir saat süren ve iki seans halinde gerçekleştirilen tiyatro oyununa aileleriyle birlikte gelen minik çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Beyşehir Belediyesi de dağıttığı biletlerle çok sayıda çocuğa oyunu ücretsiz izleme imkanı sundu. Maşa ve Koca Ayı oyununda, çocuklar Örümcek Adam, Orman Cadısı ve Yarası Kız gibi sevdikleri çizgi film karakterlerinin maskotları tarafından sunulan gösterilerle gönüllerince eğlendi. Etkinliğin sonunda salonu dolduran çocuklar, kahramanların maskotlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.