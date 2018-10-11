Bıçakla soygun girişiminde bulunan genç vatandaşlardan kaçamadı

Konya'da bir markette bıçakla çalışanların boşluğundan faydalanarak kasadan para çalmak isteyen 17 yaşındaki genç, kasa kilidini açamayınca iş yerinden kaçmaya çalıştığı sırada vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Marketteki hırsızlık girişimi ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesi Hocafakıh Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki markete elinde bıçakla giren ve yüzünü kapüşonla kapatan şahıs, işyerinde bir süre gezdikten sonra kasaya yönelerek para ve sigaraları almak istedi. Bu durumu fark eden çalışanlar şoka girerken, şüpheliye müdahale edemedi. Şüpheli, elindeki bıçakla kasanın kilidini kırmak istedi. Kilidi kırmak için bir süre çabalayan şahıs, kapıya yönelerek dışarıya baktıktan sonra tekrar kasaya yönelerek kilidi kırmak için çabaladı. Kasayı açamayan şüpheli şahıs daha sonra sigara dolabına yönelerek sigara çalmak istedi ancak dolap kilitli olunca çareyi kaçmakta buldu. Bu sırada şahsın peşinden marketten çıkarak bağıran işyeri çalışanlarının sesini duyan vatandaşlar şüphelinin peşine takıldı. Sokak arasındaki kovalamacanın ardından şüpheli şahıs, mahallenin gençleri tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan Meram İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı araştırma ekipleri tarafından gözaltına alınan 17 yaşındaki M.G.E., Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere götürüldü.

Meram İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı araştırma ekipleri gasp girişimi olayını çözebilmek için işyeri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İşyerindeki güvenlik kamerasının olayı saniye saniye kaydettiği ortaya çıktı. Görüntülerde, market giriş kapısından içeriye yüzü sarılı eli bıçaklı bir kişi giriyor. Bir süre market içerisinde gezen şüpheli şahıs uygun bir zamanda kasaya yönelerek elindeki bıçak yardımıyla kasayı açmaya çalışıyor ancak başarılı olamayınca sigara dolabına yöneliyor. Burada da başarılı olamayan şüpheli daha sonra kapıdan çıkarak kaçıyor. Şüpheli M.G.E'nin buradaki işlemlerinin ardından Çocuk Şubeye teslim edileceği öğrenildi.

"Bilgisayar oyunundan etkilendim" savunması

Market çalışanlarının bağırma sesleri üzerine şüpheli şahsı kovalayarak yakalayan çevredeki gençler, “Bu kapıdan çıktı sokaklar arasında epey bir kovaladık. Elinde bıçak vardı bıçağı at dedik atmadı. Bize beni mi keseceksiniz dedi? Biz tekrar teslim ol diye ikazda bulunduk ve üzerine kasa attık. Bıçağın yere düşmesi üzerine kişiyi yakaladık. Getirdik buraya teslim ettik. Neden yaptın diye sorduk, o da bize ‘oyunlarda izleyip etkisinde kaldım yaptım' dedi” şeklinde konuştu.