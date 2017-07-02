Diğer
Kategoriler
02 Temmuz 2017 11:51

Bıçaklanan iki kardeş metrelerce yürüdükten sonra yere yığıldı

Konya’da kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklandığı iddia edilen iki Suriyeli kardeş, metrelerce yürüdükten sonra yere yığıldı.

Bıçaklanan iki kardeş metrelerce yürüdükten sonra yere yığıldı

02 Temmuz 2017 11:51


Olay, merkez Karatay ilçesi Şemş Caddesi üzerinde bulunan Şemş Parkında meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli olduğu öğrenilen 16 yaşındaki İ.A. ve 15 yaşındaki A.A. park üzerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerle tartışmaya başladı. Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönen tartışmada yaralanan iki Suriyeli kardeş olay yerinden kaçtı. Sol koltuk altından yaralanan V.A. parktan metrelerce uzakta bulunan Şems Mahallesi Hatuniye Sokak üzerinde bulunan park halindeki bir otomobilin arkasına yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Suriyeli çocuk ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda yaralanan İ.A. da parktan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Ahmet Küçük Armağan Sokak üzerinde yere yığılmış olarak bulundu. İ.A. da olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanan iki kardeşin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 8 ŞEVVÂL 1438
  • 02 Temmuz 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:19
  • Güneş :05:25
  • Öğle :13:05
  • İkindi :16:59
  • Akşam :20:24
  • Yatsı :22:13
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!