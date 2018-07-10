BİK Konya işbirliği ve istişare toplantısı yapıldı

Bir otelin toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya BİK Genel Müdürü Yakup Karaca, BİK Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Arslan, Basın İlan Kurumu Konya Şube Müdürü Özden Konur, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Genel Sekreteri Savaş Ülger, İŞKUR İl Müdürü Emrah Keleş, KOSGEB İl Müdürü İsmail Özdemir ile basın ve yayın kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan BİK Genel Müdürü Yakup Karaca, İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir’de düzenlenen eğitim ve istihdam programlarında 400’e yakın genç gazeteci adayının ihtiyaç duyulan müfredat kapsamında yetiştirildiğini söyledi. Karaca, "Programımız hem bir eğitim hem de bir istihdam yani ikisini bir arada bulunduran bir program. Bu program böyle kapsamlı bir şekilde düşünülüp tasavvur edilmedi ama yine de zaman içerisinde bu sonuca geldik. Başta İstanbul, Ankara, Bursa ve son olarak da İzmir de yaptık. İnşallah müteakip Konya’da olur diye ümit ediyoruz. Yapılan programlar neticesinde aşağı yukarı 400’e yakın çeşitli okullardan mezun ve son sınıflardaki başta iletişim fakültelerinden olmak üzere genç gazeteci adaylarını sektörümüzün ihtiyaç duyduğu bir müfredata tabi tuttuk” dedi.

BİK Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Arslan da, Konya yerel basınında çalışan gazetecilerin kendini çok iyi yetiştirdiğini, İstanbul ve Ankara’da görev alacakları mesleki her alanda hiç zorlanmadan, yabancılık çekmeden mesleklerini icra edebileceklerini söyledi.