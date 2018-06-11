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11 Haziran 2018 14:31

Bilecik-Söğüt kültür turunda üçüncü etap başlıyor

Konya’nın Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl Osmanlı’nın kurulduğu topraklar olan Bilecik ve Söğüt’e düzenlenen ve büyük ses getiren kültür turları kaldığı yerden devam ediyor.

Bilecik-Söğüt kültür turunda üçüncü etap başlıyor

11 Haziran 2018 14:31


“Selçuklu Torunları Osmanlı’nın İzinde” ismi ile düzenlenen ve bugüne kadar ilk iki etabından 2600 kişinin yararlandığı etkinlikte üçüncü etap için ön kayıt başvuruları başladı. 15 Haziran tarihine kadar başvuruların devam edeceği organizasyondan faydalanmak isteyen vatandaşlar www.bununadiask.com adresinden online olarak veya Selçuklu Belediyesi hizmet binasından bizzat kayıt yaptırılabilecek. 1200 vatandaşın faydalanacağı etkinliğin üçüncü etabı için Selçuklu’da ikamet eden, kültür ve tarih turunun daha önceki etaplarından faydalanmamış olan, 28 yaş üstü herkes başvuru yapabilecek. Bilecik-Söğüt kültür gezisinde seferler 25 Haziran - 24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



"Selçuklu Torunları tarihi ve doğal güzelliklere yerinde şahitlik edecek"


Selçuklu Belediyesi “Selçuklu Torunları Osmanlı’nın İzinde Projesi ile her gün yüksek hızlı tren ile Konya’dan Bilecik ve Söğüt’e günü birlik ziyaret düzenliyor. 40’ar kişilik ekipler sabah 06.50’de YHT ile Konya Tren Garından Bilecik’e hareket ederken Bilecik ve Söğüt’te profesyonel rehber eşliğinde sürdürülen kültür turunun ardından yine aynı günün akşamında yüksek hızlı tren ile Konya’ya dönüş gerçekleştiriyor.


Kültür gezisi kapsamında Bilecik’e giden vatandaşlar, Bilecik’in tarihi ve eşsiz güzelliklerini, Osman Gazi’nin Osmanlı Beyliği’nin temellerini attığı ve bir dönem Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapan Söğüt ilçesini ve Söğüt’ü fetheden Ertuğrul Gazi’nin kabristanını da ziyaret ediyor. Selçuklu Torunları Bilecik’te Şeyh Edebali’nin de kabrini ziyaret ederek Şeyh Edebali’nin Osman Gazi’ye "Ey oğul" ile başlayan ve "Nereden geldiğini unutma ki; nereye gideceğini unutmayasın" tavsiyesi ile biten son cümlesini hatırlatmış oluyor. Kültür ziyaretleri kapsamında Bilecik Türbesi, Söğüt Kültür Müzesi, Kuyulu Mescit ve Pelitözü Göletini de ziyaret eden Selçuklu Torunları, buradaki tarihi ve doğal güzelliklere yerinde şahitlik ediyor.




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