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13 Ağustos 2018 15:35

Bilgehane öğrencilerine Asım’ın Nesli Gençlik Kampı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Medeniyet Okulu Projesi kapsamındaki Bilgehanelere kayıt yaptıran öğrenciler, yaz boyunca hem birçok kursla eğitimlerine katkı sağlıyor hem de eğlenceli vakit geçirerek tatillerini dolu dolu geçiriyor.

Bilgehane öğrencilerine Asım’ın Nesli Gençlik Kampı

13 Ağustos 2018 15:35


Bilgehanelerdeki yaz kurslarında çeşitli eğitimlere katılan öğrenciler, kendileri için Beyşehir’de düzenlenen ’Asım’ın Nesli Gençlik Kampı’nda unutulmaz anlar yaşıyor. Beyşehir kampına katılan öğrenciler, programlarına tarihi Eşrefoğlu Camisi ziyareti ile başladı. Öğrenciler, Eşrefoğlu Camisini gezerek bilgi aldıktan sonra Beyşehir Gölünde yapılan tekne turuna katıldı. Bilgehane öğrencileri, Beyşehir gezisinden sonra kamp alanında kurulan oyun parkurlarında doğa ile iç içe çeşitli etkinliklere katıldı. Survivor parkuru, halat çekme, futbol ve daha birçok oyunlar oynayan öğrenciler, Beyşehir Gölünde yüzerek serinleme imkanı da buldu.


Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy da kampta çocukları yalnız bırakmadı. Kamp dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür eden Gürsoy, “Gençlerimizden hem enerji aldık hem de geleceğe olan inancımızı tazeledik. İnşallah bugünün gençleri 2053’ün yöneticileri olacak. Burada öğrencilerin sporla, sanatla, örf ve adetlerimizle donatıldığı güzel bir ortam var” ifadelerini kullandı.




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