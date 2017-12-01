Bilim Kurdu’nda ‘Matematik’ teması

Meram Belediyesi, Meram Kaymakamlığı, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve KTO Karatay Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen ‘Bilim Kurdu’ projesi kapsamında akılcı ve stratejik düşünmeyi bilen, problem üretmeyip çözen araştırmacı bir nesil yetiştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında aylık olarak yayınlanan Bilim Kurdu dergisi ve yine aylık olarak yapılan Bilim Günleri etkinlikleri kapsamında öğrenciler KTO Karatay Üniversitesi’nde ‘Matematik’ temalı bir gün geçirdi. Güne matematiğin müzikle olan ilişkisinin anlatıldığı eğitimle başlayan öğrencilere Türk müzik aleti tambur hakkında da bilgi verildi.

KTO Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hatice Yalçın ve KTO Mekatronik Mühendisliği Öğretim Görevlisi Sümeyye Bakım’ın sunumlarıyla öğrencilere ‘Pi sayısı, altın oran’ gibi matematiğin önemli konuları eğlenceli bir şekilde anlatıldı.

Çok eğlenceli ve kişisel donanım açısından verimli bir gün geçirdiklerini ifade eden öğrenciler, böyle güzel bir projeyi hayata geçirdiği için Meram Belediye Başkanı Fatma Toru’ya teşekkür etti. Bilim Kurdu Projesi kapsamında şu ana kadar 10 bin öğrenciye ulaşıldı.