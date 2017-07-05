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05 Temmuz 2017 14:55

Bilinçsiz su kullanımı kaynakları tehdit ediyor

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, aşırı sıcaklar dolayısıyla sulama amaçlı şebeke suyu kullanan abonelerin, kullanım sıklığına bağlı olarak verim kaybı yaşamaması ve su kaynaklarının korunması amacıyla sulama için gece veya sabah erken saatlerini tercih etmeleri uyarısında bulundu.

Bilinçsiz su kullanımı kaynakları tehdit ediyor

05 Temmuz 2017 14:55


Kuyu seviyelerinde ve verimlerinde ani ve aşırı düşüşlerin yaşanmaması için bir dizi uyarılarda bulunan Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, özellikle şebeke suyuyla sulama yapan abonelerin su kullanımının en yoğun olduğu pik saatlerde sulama yapmamaları gerektiğini belirtti. Özellikle aşırı sıcaklıklarda yoğun ve bilinçsiz su kullanımının su kaynaklarını tehdit ettiğini vurgulayan Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, mesken ve iş yerlerinde gereksiz su kullanımından kaçınılması ve sulamanın modern teknikler uygulanarak gece veya sabah erken saatlerde yapılması konusunda tavsiyelerde bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“Aşırı sıcaklıklar ve yoğun su kullanımı, su kaynaklarında kurumalara neden olabiliyor. Kuyu seviyelerinde ve verimlerinde ani düşüşler yaşanabiliyor. Sıcak yaz mevsimini yaşadığımız bugünlerde su tasarrufu çok büyük önem arz etmektedir. Su kullanımında hizmetlerimizin daha sağlıklı ve kesintisiz devamı için abonelerimize sulama konusu başta olmak üzere su tasarrufu konusunda dikkatli olmalarını hatırlatmak istiyoruz. Su, ikamesi olmayan bir özelliğe sahiptir. Su kaynaklarının verimi, yağışlarla doğru orantılıdır. Yağışlar çok olursa kaynaklarda da debi yükselecektir. Halihazırda bereketli bir kış geçirmiş olmamız dolayısıyla suyumuz var ve verim iyi durumda. Ancak yaz döneminde yerleşim birimlerinin bir sıkıntı ile karşılaşmaması için halkımızın su israfına karşı desteklerinin istiyoruz. Zaten su tasarrufu konusunda halkımızın yoğun bir desteği vardı, bu desteklerinin devamını diliyoruz. Şebeke arızası, abone hattı arızası, şadırvan arızası, sulama şebekesi arızası ve çeşme arızalarını mutlaka vakit geçirmeden ALO 185’e bildirilmesi gerekmektedir. Son yılların yağış ortalamalarına bakıldığında bu senenin verimli olduğu fakat geçmiş yıllarda kurak kışların yaşandığı malumdur. Tek arzumuz ihtiyacımız kadar su tüketilmesidir. Bahçesinde ağacı olan abonelerimizin ağacın ihtiyacı kadar su kullanması, arazilerindeki boşlukları ve otları sulamamaları aşırı kullanımının önüne geçecek, yaz döneminde herhangi bir olumsuzlukla karşı karşıya kalmasını da önleyecektir.”




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