Binlerce çocuk sabah namazında Mevlana Meydanını doldurdu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile on binlerce çocuk ve aileleriyle sabah namazında birlikte saf tuttu. Namazın ardından İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu’nun yaptığı duayla eller semaya açıldı ve ümmetin birlik ve beraberliği için dua edildi.

"Bu proje nesillerin projesi"

Namaz sonrası Mevlana Meydanını hınca hınç dolduran vatandaşlara hitap eden AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, “Güle Oynaya Camiye Gel” projesinin Konya’nın devam eden en büyük projesi ve en büyük yatırımı olduğunu dile getirdi. Annelere ve babalara teşekkür eden Sorgun, “Bu proje nesillerin projesi. Anneler ve babalar sabahları yavrularının ellerinden tutup camilere götürdüler. Yavrularımızı hoş gören cemaate, Müftülüğümüze ve imamlarımıza da bu projede yer aldıkları için teşekkür ediyorum. Bu projenin asıl sahibi Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Camilerimizi dolduran yavrularımızdan Allah razı olsun. Bundan sonra bizlere düşen bir görev var. Bu saate kadar belediyemiz yavrularımızı camilere alıştırdı. Bundan sonra onu devam ettirmek de hocalarımızın, cemaatin ve velilerin sorumluluğudur” dedi.

"Yaz günlerini şehrimizde bayrama çevirdiniz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocukların yaz günlerini şehirde bir bayrama dönüştürdüğünü kaydederek, “Hanım kardeşlerimize özellikle teşekkür ediyorum. Hakikaten bu proje ile sabahleyin camilerin cıvıl cıvıl olmasına bizlerle birlikte büyük bir katkı sağladılar. Şimdi çocuklarımız için ödül zamanı. Bu aslında bir teşvik. Çocuklarımız ‘40 günü doldurduk ama camiye gelmeye devam ediyoruz’ diyorlar. Asıl amaç da bu. Çocuklarımızın camiye devamını sağlamak ve camilerimizi sosyal hayatımızın merkezi yapmak. Komşuluk ilişkilerinin arttığı çok güzel bir yaz günü geçirdik” diye konuştu.

"Bisikletleri dağıtmaya başlıyoruz"

Eylül ayı içerisinde bisikletlerin dağıtılacağını duyuran Başkan Altay, “31 Ağustos Cuma günü program sonlanacak. Hocalarımız kesin listeleri ilçe müftülüklerimize ulaştıracak. İlçe müftülüklerimiz 3 Eylül’e kadar listeleri kesinleştirecek. İnşallah 5 Eylül’de camilerimize çocuklarımızın kimlik numaralarının ve isimlerinin bulunduğu, üzerinde hangi tür bisikletleri alacaklarının yazılı olduğu bir bilet göndereceğiz. Bu listelerle birlikte camilerde dağıtıma başlayacağız. Bisikletlerimiz 29 Ağustos’tan itibaren şehrimize gelmeye başlıyor. 5 Eylül’den itibaren taşra ilçelerden başlıyoruz. 11 Eylül itibariyle de Konya merkezde dağıtıma başlayacağız. Her gün 60 camide dağıtım gerçekleştirilecek. Size verdiğimiz biletlerle başvurarak çocuklarımız bisikletlerini camilerden alacak. Eğer camiye bir sebeple gidilemezse de 20 Eylül itibaren Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Spor ve Kongre Merkezinden de söz konusu biletlerle bisikletler alınabilecek" ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, projeye 60 bine yakın başvuru olduğunu ve 40 binin üzerinde de çocuğun bisikleti almayı hak ettiğini ifade etti. Başkan Altay, programın sonunda çocuklar ve aileleri ile sohbet etti.