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23 Ağustos 2018 18:33

Binlerce yerli yabancı turist Mevlana Hazretlerinin Türbesine akın etti

Kurban Bayramı tatili devam ederken, Mevlana Hazretlerinin Türbesi ziyaretçi akınına uğradı.

Binlerce yerli yabancı turist Mevlana Hazretlerinin Türbesine akın etti

23 Ağustos 2018 18:33

Konya’ya gelen binlerce yerli yabancı turist türbeyi ziyaret etti.


Uzun Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek Türkiye’nin değişik bölgelerinden tatile çıkan vatandaşlar Konya’ya da ilgi gösterdi. Kurban Bayramı nedeniyle Mevlana Hazretlerinin Türbesine Türkiye’nin farklı illerinden gelen binlerce vatandaş akın etti. Türkiye’nin en çok ziyaretçi ağırlayan müzelerinden biri olan Mevlana Müzesini bugün yerli yabancı yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiği öğrenildi. Ziyaretçiler Mevlana Hazretlerinin Türbesini ve müzeyi ziyaret ederek müze içerisinde ve bahçesinde hatıra fotoğrafı çektirdi.




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