Bir yaşındaki Halil İbrahim kalp nakli bekliyor

Konya’nın Ereğli ilçesinde kalp yetmezliğinden iki kız çocuğunu kaybeden Devecioğlu ailesinin aynı hastalığa yakalanan 1 yaşındaki oğulları da kalp nakli bekliyor.

Ereğli’de yaşayan ve 17 yıllık evli olan İbrahim ve Leyla Devecioğlu çifti, Zehra (7) ve Zeynep (3,5) isimli iki kız çocuğunu kalp yetmezliği yüzünden toprağa verdi. Üçüncü kez hamile kalan Leyla Devecioğlu bu kez Halil İbrahim ismini verdikleri erkek bir evlat dünyaya getirdi. Halil İbrahim bebek 1 yaşına geldiğinde doktorlar daha önce ölen kız kardeşlerine olduğu gibi ona da kalp yetmezliği teşhisi koydu. 1 aydır hastanede tedavi gören Halil İbrahim bebek şimdi kendisine nakledilecek kalple yeniden hayata tutunacağı günü bekliyor.

Daha önce aynı hastalıktan iki kız çocuğunu kaybeden Devecioğlu ailesi, 1 yaşındaki oğulları Halil İbrahim’i de kaybetmek istemiyor. Anne Leyla Devecioğlu bir kızını 7 yaşında, diğer kızını ise 3,5 yaşında kaybettiğini belirterek, “Aynı hastalık oğlumda da başladı. Onu kaybetmek istemiyorum. Çocuğumun kalp nakli olması gerekiyor. En büyük kızım aniden öldü, diğeri ise yaklaşık iki yıl boyunca hastanede yatarak öldü. Şimdi bu çocuğumu sürekli kontrole götürüyorum, çocuğum için yeni bir kalp gerekiyor. Tüm yetkililerden yardım istiyorum, özellikle Cumhurbaşkanım, Başbakanım sesimi duysunlar. Çok acı yaşadım bu acının tazelenmesini istemiyorum. Çocuğum yatıp uyuduğunda acaba yeniden kalkabilecek mi diye sürekli kontrol ediyorum. Aynı odada yanında yatıyorum eli ve ayağı soğur mu acaba diye bakıyorum. Sabahlara kadar gözlerime uyku girmiyor. Lütfen bana yardımcı olun” ifadelerini kullandı.

Apartman görevlisi olan baba İbrahim Devecioğlu ise “Üç çocuğumdan ikisi aynı hastalıktan vefat etti. Erkek olursa çocuğun yaşar dediler ama bunda da aynı hastalık çıktı. Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza sesleniyorum lütfen çocuğumun tedavisi için bizlere yardımcı olun. Diğer kızlarımı kaybettikten sonra çok duygusallaştık. Çocuğun evin içerisinde yaptığı hareketlere alışıyorsun ama bu hastalığından dolayı öleceğini bilmek insanı çok derinden etkiliyor. Bizim tek istediğimiz oğlumuzun yaşaması" dedi.