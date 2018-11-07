“Bir Yunus Hikayesi-Kumdan Şehir” izleyiciyle buluştu

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen ve Yunus Emre'nin hayatının anlatıldığı “Bir Yunus Hikayesi-Kumdan Şehir” adlı tiyatro oyunu Konyalı sanatseverlerle buluştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan “Bir Yunus Hikayesi-Kumdan Şehir” adlı tiyatro oyunu izleyicilerin beğenisini kazandı. Geçtiğimiz sezon izleyicinin karşısına çıkan ve büyük beğeni toplayan “Bir Yunus Hikayesi - Kumdan Şehir” isimli tiyatro oyunu yeni sezonda Selçuklu Kongre Merkezi'nde tiyatro severlerle buluşmaya başladı. Yunus Emre'nin nefsi ile vermiş olduğu mücadeleyi konu alan, senaristliği Taner Büyükarman tarafından yapılan ve yönetmenliğini de Mustafa Uzman'ın gerçekleştirdiği oyun izleyenlerden büyük ilgi gördü. Oyun, 27-28 Kasım ile 24-25 Aralık tarihlerinde Selçuklu Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

Öte yandan, Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun “Abdülhamit Ateş Çemberi” adlı oyunu 12 Kasım ve 3 Aralık; “Asım Bir Varoluş Mücadelesi” oyunu da 19-20 Kasım ve 10-11 Aralık tarihlerinde izleyiciyle buluşacak. Sanatseverler tiyatro biletlerine; Mevlana Kültür Merkezi, Selçuklu Kongre Merkezi, Belediye Yer Altı Çarşısı Kültür A.Ş Ofisi, Kültür A.Ş Merkez Ofisi - Konya Tren Garı ve online olarak http://sehirtiyatrosu.konyakultur.com adresinden ulaşabiliyor.