’Birlikte Konyayız’ iftar buluşması gerçekleşti

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi, Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO), Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Konya Sanayi Odası (KSO), Konya Ticaret Odası (KTO) ve Konya Ticaret Borsasınca (KTB) bu yıl 13’ncüsü düzenlenen geleneksel Konyalılar iftar buluşması Selçuklu Kongre Merkezinde gerçekleşti.

Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, birlik ve beraberliğin önemine değindi. Sorgun, "Konya gibi bir Türkiye arzu ediyoruz. Birlikte Konya’yız, birlikte Türkiye’yiz bu birliği koruyamayan ülkelerin ne hala geldiğini Irak’ta, Suriye’de, Yemen ’de, Afganistan’da dünyanın birçok yerinde görüyoruz. Biz bir gemideyiz. Bu geminin isteyen güvertesinde gider isteyen kamarasında isteyen altında, isteyen önünde, isteyen sağında solunda gidebilir. Hiç kimsenin gemiyi delmesine asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.

“Türkiye çok boyutlu, çok yönlü saldırılar altında”

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı da konuşmasında, dış güçlerin saldırılarına rağmen vatanın parçalanamayacağını vurguladı. Kalaycı, ”Türkiye çok boyutlu, çok yönlü saldırılar altında. Bir taraftan terör saldırıları bir taraftan ekonomi ile ilgili saldırılar. Ancak şunu net ifade ediyorum, ne yaparlarsa yapsınlar zaten yedi düvel karşımıza çıkmış. İster terör saldırıları ister siyasi saldırılar olsun başaramayacaklar Türkiye’yi bölemeyecekler, vatanımızı parçalayamayacaklar, 1000 yıllık kardeşliğimizi bozamayacaklar” diye konuştu.

“İstikrar olmadan yeni hedefler belirlemek mümkün değildir”

MÜSİAD Konya Şubesi Başkanı Ömer Faruk Okka, seçim öncesi Türkiye’de ekonomik bir kriz havasının oluşturulmaya çalışıldığını belirtti. Okka, “İstikrar olmadan yeni hedefler belirlemek yeni başarılar elde etmek ve kazanımları korumak mümkün değildir. Vesayetten ekonomik müdahalelerden darbelerden ve muhtıralardan çok çeken ülkemizin büyük Türkiye olma yolunda kaybedecek tek bir dakikası dahi yoktur. Her seçim öncesi olduğu gibi bu seçimde de ülkemize her türlü yolda saldıran dış güçler şimdi de ekonomi alanında bir kriz havası oluşturmaya çalıştırmaktadır. Geçtiğimiz günlerde dövizde yaşanan sıra dışı hareketlilik ve uluslar arası kredi derecelendirme kuruluşu ülkemizin ekonomisi üzerine yaptığı açıklamaları bizleri yine şaşırtmamıştır. Zira bu kuruluşların birçok kritik sürecin arifesinde Türkiye’nin aleyhinde açıklamalar yaptığına daha önce de şahit olmuştuk. Bu tür açıklamalarla kritik 24 Haziran seçimleri öncesinde uluslararası kamuoyunda Türkiye ekonomisine yönelik bir olgu oluşturulmaya çalışılmaktadır” şeklinde konuştu.

“Bu yıl 1.8 milyar dolar ihracat hedefini gerçekleştireceğiz”

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Konya’nın ihracatını bu yıl içinde 1.8 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi. Kütükcü, “Konya hep örnek bir şehir oldu, hiçbir zaman yük olmadı. Aksine yük alan bir şehir oldu. Çünkü Konya her zaman üreten şehirler arasında yerini aldı. Bugün 9 organize sanayi bölgemiz özel sanayi sitelerimiz ve küçük sanayi sitelerimizle bölgenin üreten gücüyüz. Geçtiğimiz yıl Konyalı sanayicilerimiz 1 milyar 586 milyon dolar ihracatla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Gene bugün açıklanan ihracat verilerine göre, Konya şu anda ilk 5 ay itibariyle ihracatını yüzde 15.7 arttırarak 737 milyon dolara taşıdı. bu yıl 1.8 milyar dolar ihracat hedefini gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

İftar programına, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Faruk Özçelik, Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekçi, Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, milletvekilleri, milletvekili adayları, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin yöneticileriyle çok sayıda davetli katıldı.

Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.