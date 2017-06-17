Geleneksel “Birlikte Konya’yız” iftar programı gerçekleştirildi.

İftar programına katılan Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, yaptığı konuşmada, Dünyanın büyük bir uluslararası sistem krizi içerisinde olduğunu dile getirerek, “Bir tarafta geleceği altı ay önce görev başı yapmasına rağmen önümüzdeki dönemde yaşadığımız soruşturmalarla nereye gideceği, ne olacağı belli olmayan bir Amerikan sistemi ve Amerikan Başkanı etrafındaki tartışmalar, diğer taraftan 3-4 ay önce seçim yapmasına rağmen hükümeti kuramamış Hollanda ve yeni seçim yapmasına rağmen istikrara kavuşamamış İngiltere ve Brexit uygulamasıyla nereye gideceği belli olmayan bir Avrupa Birliği. Öbür tarafta bütün biriken gücüne rağmen hala uluslararası sistem içindeki barış gücü rolünü oynayamayan Asya ve dünya sisteminde ekonomik mali siyasi olarak büyük bir krizin büyük görüntülerin yansıması. Öbür tarafta son olarak Katar krizinde ortaya çıktığı gibi her an birbiriyle çatışmaya hazır gibi görünen Sünni - Şii ayrımından sonra şimdi Sünniler arasında Katar’da Körfez’de yaşanan ayrışmalarla daha da atomize edilmiş bir İslam Dünyası ve bunun merkezinde bütün krizlerin ortasında bir sene önce hain bir çetenin teşebbüsüyle suikastına maruz bırakılmak istenen bu aziz ülke. İç içe geçmiş krizler halkası içindeyiz” dedi.

Davutoğlu, büyük Türkiye inşasından bahsedeceksek önce ve mutlaka devlette vicdanı, adaleti, merhameti inşa etmenin gerekli olduğunu da ifade ederek, “Ehliyeti, liyakati bürokrasiye hakim kılacağız. Sonra bu konuda yanlış iş olduğunda, yanlış bir şey yapıldığında susmayan ve cesaretle konuşan ilim adamlarını yetiştireceğiz. Milleti irşat eden, yurtdışına kaçıp da oradan güya bir takım ünvanlar kullanarak bu millete suikast yapan değil. Milletin içinde yaşayan, milletin içinde gerekirse ölmeyi göze alan ama bu toprakları terk etmeden hakkı, hikmeti, irfanı tebliğ eden ilim adamlarına ihtiyacımız var” diye konuştu.

“MÜSİAD Konya olarak dost ve kardeş Katar’ın yanındayız”

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka da, İslam ülkeleri arasında nifak tohumu ekilmekte olduğunu belirterek, "Müslüman’ın Müslüman’a düşman edilmeye çalışıldığı açıkça ortadayken birlikteliğe ve beraberliğe daha fazla ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde Körfez ülkelerini bu oyuna gelmemeleri konusunda uyarıyoruz. MÜSİAD Konya olarak dost ve kardeş Katar’ın yanında olduğumuz bir kez daha ifade ediyorum” dedi.

“Yerli ve milli duruşumuzla tüm Türkiye’ye örnek olduk çünkü biz Konya’yız”

Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek de, “Yerli ve milli duruşumuzla tüm Türkiye’ye örnek olduk çünkü biz Konya’yız. Hiç unutmayacağımız 15 Temmuz karanlık bir gece ama dik bir duruş sergileyen büyük ve yeni Türkiye o gece de yine en güçlü desteği biz Konya olarak verdik vermeye de devam edeceğiz” diye konuştu

“Türk İslam medeniyetinin ilk merkezi coğrafyada Konya”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Türk İslam medeniyetinin ilk merkezinin coğrafyada Konya olduğunu ifade ederek, “Bu toprakların vatan kılınmasındaki şehirler açısından Konya’dır. 1200’lü yılların en muhteşem Türk şehri kabul edilen Konyamızı geçmişi kadar görkemli bir geleceğe hazırlamakta bütün kurum ve kuruluşlar olarak bizlerin görevidir” şeklinde konuştu.

Programa, Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat, AK Parti Konya Milletvekili Muhammed Uğur Kaleli, Konya Büyükşehir Başkanı Tahir Akyürek, MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek, KSO Başkanı Memiş Kütükcü, KTB Başkanı Hüseyin Çevik, KTO Başkanı Selçuk Öztürk, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, çeşitli Afrika ülkelerinin büyükelçileri ve bürokratlar katıldı. Programın sonunda Eski Başbakan Davutoğlu hediye takdim edildi.