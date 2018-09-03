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03 Eylül 2018 09:26

Bisiklet hırsızları yakalandı

Konya’da bisikletlerin kilitlerini kırarak çalıp Suriye uyruklu kişilere sattıkları iddia edilen 2 kişi güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekiplerince yakalandı.

Bisiklet hırsızları yakalandı

03 Eylül 2018 09:26


Olay, dün öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Sahipata Mahallesi Alaaddin Bulvarı üzerindeki bir iş yeri önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletini Aladdin Bulvarı civarına kilitleyen vatandaşları takip ederek çevreyi gözetleyen 2 şüphelinin bisikletlerin kilitlerini kırarak çaldığı ihbarı üzerinde Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma ekipleri, çevrede iş yerlerine ait güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İki şüpheliden birisinin bisikletle çevreyi gözettiği diğer şüphelinin ise bir bisikletin kilidini kırarak çaldığı görüldü. Şüphelilerin S.E.S. (14) ile C.E.A. (18) olduğunu belirleyen polis, şahısları bir lokantada yemek yedikleri sırada yakaladı.


Gözaltına alınan 2 şüpheli Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Hırsızların ilk ifadelerinde çaldıkları bisikletleri 200 ile 250 lira arasında Suriye uyruklu kişilere sattıklarını ve paraları bittikçe hırsızlık yaptıklarını söylediği öğrenildi.


Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.




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