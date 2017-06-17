Bisikletli sapığı özel ekip yakaladı

Edinilen bilgiye göre, 5 Ocak 2017 Perşembe günü merkez Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesi Hadimi Caddesi üzerinde meydana gelen ilk olayda bisikletli bir kişi, bir kadını elle taciz ederek kaçtı. Daha sonra da bisikletle dolaşarak yaya olan kadınları elle taciz ettiği iddia edilen şahıs, sosyal paylaşım sitesi üzerinden bir araya gelen vatandaşlar tarafından aranmaya başlandı. Kendilerine gelen bilgiler doğrultusunda Güven Timi, şüpheliyi yakalamak için özel ekip kurdu. Ekiplerin çalışmaları sürdüğü sırada 9 Haziran Cuma günü Binkonutlar Mahallesi Meşale Sokak üzerinde taciz olayı yaşandığı ihbarı geldi. İhbar üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran özel ekip, olayı gerçekleştiren şahsın 39 yaşındaki M.D. olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından cinsel saldırı suçundan aranan M.D., Dumlupınar Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlı, olayın mağdurları tarafından da teşhis edildi. M.D.’nin eşinin de güvenlik kameralarındaki kişinin eşi olduğunu belirttiği öğrenildi.

Sosyal medya üzerinden haberleşen mağdurların şüpheli M.D.’yi yakalamak için Whatsapp grubu kurduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada M.D.’nin fotoğrafını paylaşan vatandaşların, "Arkadaşlar bunu dün gece olduğu gibi akşam yakalanıncaya kadar aramaya devam edeceğiz. Mahallelerde akşam oturan genç arkadaşlar, balkonda çay içen hacı amcalar haberleşmek daha kolay olsun, birbirimizle irtibat halinde olalım diye Whatsapp grubu kurduk. Katılmak isteyenler numaralarını yazabilir" mesajını paylaştığı öğrenildi.