Bisikletli tacizciden ilginç savunma

Bisikletli şahsın da kim olduğunu bilmiyorum. Ben 19 yıllık evliyim. Benim içki, sigara ve uyuşturucu madde gibi kötü alışkanlığım da yoktur. Eşimle herhangi bir problemim yok" diyerek suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, 5 Ocak 2017 tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesi Hadimi Caddesi üzerinde meydana gelen ilk olayda bisikletli bir kişi, bir kadını elle taciz ederek kaçmıştı. Polis ekiplerinin çalışma yürüttüğü sıralarda 9 Haziran Cuma günü Binkonutlar Mahallesi Meşale Sokak üzerinde bir taciz olayı daha yaşandığı ihbarı geldi. İhbar üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran polis, taciz olaylarının meydana geldiği adreslerde yaklaşık 500 güvenlik kamerasının görüntülerini inceledi. Vatandaşlarla da görüşen ekipler şüphelinin bir taciz olayını gerçekleştirirken güvenlik kamerası görüntüsüne de ulaştı. Vatandaşlar da sosyal paylaşım sitesi üzerinden bisikletli tacizcinin fotoğraflarını paylaşarak yakalanması için kendi aralarında çalışma yapmaya başladı. Zaman zaman sosyal medya üzerinden haberleşerek bir araya gelen vatandaşlar, sokak sokak tacizciyi bulmak için arama yaptı.

“Eşimle herhangi bir problemim yok”

Kendilerine gelen bir ihbarı değerlendiren ekipler gittikleri apartmanda şüphelinin bindiği aynı model bir bisiklet buldu. Bisiklet sahibinin aynı apartmanda oturan 39 yaşındaki M.D. olduğunu belirleyen polis, eve giderek şüpheli M.D.’nin eşinin ifadesine başvurdu. M.D.’nin eşinin de güvenlik kamerası görüntüsündeki şahsın eşi olduğunu teşhis edince M.D., merkez Karatay ilçesindeki iş yerinde gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen şüphelinin ilk ifadesinde, "Geçerken elim çarptı” diyerek kendini savunmuştu. Sevk edildiği mahkemece tutuklanan Şüpheli M.D.’nin daha sonraki ifadesinde de, “Benim de mavi bisikletim var ama görüntülerdeki bisikletli şahıs ben değilim. Bisikletli şahsın da kim olduğunu bilmiyorum. Ben 19 yıllık evliyim. Benim içki, sigara ve uyuşturucu madde gibi kötü alışkanlığım da yoktur. Eşimle herhangi bir problemim yok” diyerek suçlamaları reddetti.