Ş. (BİST) Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Konya Ticaret Borsası (KTB)’nı ziyaret etti.

BİST Başkanı Karadağ’a KTB Başkanı Hüseyin Çevik ve Genel Sekreter Esat Bilici tarafından; Elektronik Satış Salonu, BorsaKonya ELÜS Platformu, Lisanslı Depoculuk, Milli Tohum ve Gen Teknolojileri Vadi Projesi, Konya tarım ve tarımsal ticareti hakkında bilgi verildi.

KTB Başkanı Hüseyin Çevik, “Konya Ticaret Borsası olarak dünya ölçeğindeki borsacılık faaliyetlerini ülkemize ve şehrimize uyarlamaya; tarımsal ticareti belirli standartlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Şehrimiz ve borsamızın vizyonu çerçevesinde hep bir adım önde olma gayretindeyiz. Konya Ticaret Borsası, 2011 yılında Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, elektronik satış salonunu ülkemiz tarımsal ticaretinin hizmetine sunmuştur. Yeni sistem satış salonu, spot işlemlere hız, güven ve kalite vurgusuyla yıllık işlem hacimlerine canlılık kazandırmıştır. Borsamız, BorsaKonya Aracılık Hizmetleri şirketi yatırımı ile organize bir piyasa yapısına evrilerek, organizasyonu içerisinde yer alan iştirakleri ile yeni piyasa yapısını; BorsaKonya Tarımsal Ürün ve Emtia İhtisas Piyasalarını kurarak hayata geçirmiştir. Türkiye’de ürün senedi alım satımı konusunda yetkilendirilen dokuz platformdan biri olan BorsaKonya, 36 farklı şehirden 16.500 üyesi ile Türkiye’de lisans almış depoların yüzde 56’sı ile anlaşma sağlamıştır. BorsaKonya, Türkiye Elektronik Lisanslı Ürün Senedi (ELÜS) pazarının yüzde 65’ini tek başına bünyesinde gerçekleştirerek tarımsal piyasalara kurulduğu 2014 yılından bu yana derinlik kazandırmaktadır. Bugün Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP), uluslararası alanda Anadolu Kırmızı Sert ve Makarnalık Buğday kontratları işlem görmektedir. Yerel ürünlerimiz küresel pazarda alınıp satılmaktadır. Konya Ticaret Borsası ülkemiz ve diğer İslam ülkeleri açısından, İslam hukukuna uygun işleyişe sahip tarımsal ürün ve emtialar üzerine düzenlenmiş finansal piyasalarını ortaya koyan, lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsacılığının gücü ve önemi göz önüne alındığında, alternatif tarımsal ürünler ve operasyonel destek faaliyetleri konusunda etkin bir noktadadır” dedi.

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BİST Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Konya Ticaret Borsası’nın işlem miktarı ve üç piyasasının koordineli bir şekilde çalışmasının tarımsal piyasalar açısından önemine değinerek, “Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nın vadeli işlem ve opsiyon piyasalarında sahip olduğu bilgi birikimi ve teknolojik altyapısı ile Konya Ticaret Borsası’nın piyasa tecrübesi ve bilgi birikimi bir araya getirilerek tarım ürünlerinin türev piyasalarda yatırım ve risk yönetimi aracı olmasına yönelik fiziki teslimatlı buğday vadeli işlem sözleşmeleri Şubat 2016 tarihinden itibaren Borsa İstanbul VİOP’ ta işleme açılmıştır. Vadeli işlem sözleşmesi, belirli bir vadede önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte dayanak varlığı alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmelerdir. Fiziki teslimatlı buğday vadeli işlem sözleşmeleri lisanlı depoculuğun yaygınlaşmasına ve ELÜS’lerin yatırım aracı olma kabiliyetinin sağlamlaşmasına destek olacağını düşünmekteyiz. Bu açıdan Konya Ticaret Borsası ile ilişkilerin daha da derinleşmesi, tarımsal ticarete fırsatlar ve istikrar getirmeyi arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyaret, KTB Başkanı Hüseyin Çevik ve Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ’ın karşılıklı hediye takdimleriyle son buldu.