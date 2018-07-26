Bizim Şehir Projesi Konya Çalıştayı gerçekleştirildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Selçuk Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Bizim Şehir Projesi’nin Konya Çalıştayının açılışı gerçekleştirildi. Proje Koordinatörü, Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rahmi Erdem, Bizim Şehir Projesi’nin amacı ve projenin Konya ayağında yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

“Şehirlerin kimliklerine önemli katkılar sağlayacak”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, projenin anlamının kendileri için çok büyük olduğunu belirterek, bu projenin günümüzde hızla gelişen şehirlerin kimliğine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Başkan Altay, “Bu işin bizim için anlamı çok yüksek. Çünkü artık şehirlerimizde çektiğimiz bir fotoğrafı ekrana yansıtsanız ve altına Konya, Ankara, Erzurum, Kayseri veya Antalya yazsanız herhalde hiç kimse itiraz edemez. Şehirlerimiz çok hızlı gelişiyor. Konya için yaşanabilir, uygulanabilir kimlikli bir şehir ortaya çıkmasını arzu ediyoruz. Bu proje, şehrimizdeki birçok kamulaştırma ve kentsel dönüşüm için de bir finansman kaynağı olacak. Sadece bölgesinde kimlikli bir şehir oluşturmakla kalmayacak, Konya kimliğine de çok önemli bir katkı sağlayacak” diye konuştu.

“Bu proje Konya ve ülkemiz için çok önemli bir başlangıç olacak”

Başkan Uğur İbrahim Altay, yaşanabilir ve uygulanabilir bir proje ortaya koymak zorunda olduklarını ifade ederek söz konusu proje ile ilk defa önemli bir fırsatın ele geçtiğine vurgu yaptı ve projenin iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Başkan Altay, “Bunu iyi değerlendirebilirsek yeni alanların oluşması için de kamu ve belediyelerin daha cesaretli davranmalarının önünü açacak bir iş yapmış oluruz. Onun için bu projeyi çok önemsiyorum. Hocalarımız da bu proje için çok titiz çalışıyor. İnşallah Konya için ve ülkemiz için çok önemli bir başlangıç olacaktır. Bakanımızın şahsında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

“Simge bir kent konseptinin oluşmasında önemli bir proje bu”

Programda konuşan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ise, “Daha nitelikli, daha yaşanılabilir, sosyal ve kültürel yönü öne çıkan şehirlerin oluşmasının önemli katkılar sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Özellikle Avrupa’da sanayinin kalkınma dönemindeki büyük şehirlerde o eski sanayi bölgelerinin kentsel dönüşümü ile ilgili çok ciddi projeler ortaya kondu. Şu anda bu projenin uygulanacağı alan, gerçekten Konya’nın gözbebeği niteliğindeki bir alandır. Bir simge, yeni bir kent konseptinin oluşmasında önemli bir misyon üstelenecektir. Bu projeyi yürütecek sizler de bu anlamda Konya’nın geleceği ve tarihe not düşme adına önemli bir görev icra ediyorsunuz. Bu vesileyle Bakanlığımıza ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza projenin başarılı olmasını diliyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından “Sosyal Bütünleşme”, “Ekolojik Tasarım”, “Kent Kimliği ve Özgün Doku” ile “Proje Uygulama, Yönetim, Finansman ve İşletme” konularında sunumlar yapıldı. İki gün sürecek olan ve proje alanlarını da kapsayan teknik gezilerinin de yapılacağı çalıştay, çalışma gruplarının raporlarının sunumları ile sona erecek.