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Bölge ASKOM Toplantısı Konya'da yapıldı.

Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) Toplantısı, Konya İl Sağlık Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Karaman ve Aksaray İl Sağlık Müdürlüklerinin de katılımıyla gerçekleştirildi.


Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantı Konya İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Ergin'in sunumuyla başladı. Toplantıda, bölge illerinden hasta sevk ve nakil organizasyonlarında yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve hastanelerde verilen özellikli sağlık hizmetleriyle, hastanelerin yoğun bakım yatak kapasiteleri değerlendirildi.


Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç'un başkanlık ettiği toplantıya, Aksaray İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Cengizhan Kılıçaslan, Karaman İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Arslan, illerin ilgili hizmet başkanları, Hastane Başhekimleri ve Meram Tıp Fakültesi Hastanesi başhekimi, 112 Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi ve hastanelerin acil servislerinden sorumlu hekimler katıldı.

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