Borçlu olduğu kişiyi ve 2 arkadaşını tüfekle vurup ağır yaraladı

Şüpheli, polis ekipleri tarafından cami inşaatında saklanırken yakalandı.

Olay, gece saatlerinde merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi Şehit Erdoğan Balcı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz aylarda Muhammed Batuhan Y. (19), Mustafa K.’dan (18) 250 lira borç aldı. Bir süre sonra alacağı parayı isteyen Mustafa K. parasını alamayınca arkadaşları Muhammed Arslan K. (19) Muammer O.’yu (19) yanına çağırarak alacaklı olduğu Muhammed Batuhan Y. ile buluştu. İki grup arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüşmesi sonucu Muhammed Batuhan Y. yanında bulunan tüfekle ateş ederek Mustafa K., Muhammed Arslan K., ile Muammer O.’yu yaraladı. Olayda yaralanan 3 genci fark eden yakınları, kendi araçlarıyla yaralıları Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan 3 gencin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli cami inşaatında yakalandı

Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma ekipleri, olay yerindeki detaylı çalışmasının ardından görgü tanıkları ve yaralıların yakınlarının ifadeleri doğrultusunda şüphelinin Muhammed Batuhan Y. olduğu tespit etti. Muhammed Batuhan Y.’nin Gödene Mahallesi’ndeki evine yapılan baskında evde bulunmaması üzerine şüphelinin gidebileceği adresler incelendi. Bu sırada Muhammed Batuhan Y., bir cami inşaatında polis ekipleri tarafından fark edildi. Gözaltına alınan şüpheli, Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

“Alacaklarını istedikleri için değil küfür ettikleri için vurdum”

Sağlık kontrolünün ardından ilk ifadesi alınan şüpheli, "250 lira borcum vardı. Beni sürekli sıkıştırıp arıyorlardı. Ben de param olmadığı için veremiyordum. Konuşmak için çağırdılar kavga ettik. O sırada olay gerçekleşti. Alacaklarını istedikleri için değil küfür ettikleri için vurdum" dediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.