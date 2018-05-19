Bosna Hersek ve Kosova Mahallelerinde iftar coşkusu

İlk olarak Kosova Mahallesi’ndeki iftarda mahalle sakinleriyle tek tek ilgilenen ve sohbet eden Altay, Ramazan’ın birlik, dostluk ve kardeşlik olduğunu, aynı sofrada bir araya gelerek de bunun yaşatıldığını dile getirdi. Altay, “Komşular birbirleriyle kaynaşıyor, mahalle olarak bir araya geliyoruz. Çoluk çocuk yaşlı genç demeden hep bir arada olmak Ramazan’ın göstergesi. Uzun süre Selçuklu Belediye Başkanı olarak birlikte olduk ve hizmet etmek nasip oldu. Bugün desteğinizle buradan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hitap etmek nasip oldu. İnşallah hep birlikte daha güzel işleri yaparız. Konya’ya hizmet etmek büyük bir şeref ve onur” dedi.

“İnşallah her günümüz böyle olur”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, daha sonra Bosna Hersek Mahallesinde 10 bin kişinin katılımı ile düzenlenen iftar programına geçti. Burada da mahallesi sakinleriyle sohbet ederek Ramazanlarını tebrik eden Altay, “Yaşlı, çocuk, genç demeden hep birlikte iftar ediyoruz. İnşallah her günümüz böyle güzel ve bereketli olsun. Dünyanın birçok yerinde bu rahatlıkta iftar edemeyen Müslüman kardeşlerimiz var. Dualarımızda onları da unutmayalım. Ramazan-ı Şerif’in hayırlar getirmesini diliyorum. İnşallah hep birlikte Kadir Gecesi’ne ve Bayrama da ulaşmayı diliyorum” diye konuştu.

Programa katılan önceki dönem Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, mahalle sakinlerinin Ramazan ayını tebrik etti.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Bosna Hersek Mahallesi’nde özellikle gençlerle iftar yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru ise bu zamana kadar ülkemize hizmet eden kadroların 24 Haziran’da istikrar ile yoluna devam diyeceğine şahit olacaklarını söyledi.

- Başkan Altay teravih sonrası vatandaşlarla buluştu -

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, iftar programının ardından Selçuklu İbrahim Hakkı Konyalı Camii’nde teravih namazı sonrası cami cemaati ve mahalle sakinleriyle buluştu. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru’nun da hazır bulunduğu programda Başkan Altay, mahalle sakinlerinin Ramazanlarını tebrik etti.