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01 Temmuz 2017 13:10

Boy limiti altında avlanan balıklar ele geçirildi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, boy limiti altında avlandığı belirlenen çok miktarda tatlı su levreği balığı nakledilmek istendiği bir kamyonette ele geçirildi.

Boy limiti altında avlanan balıklar ele geçirildi

01 Temmuz 2017 13:10


Beyşehir Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne bağlı su ürünleri koruma ve kontrol ekipleri, bir kamyonette avı yasak olan boy limitlerine uygun olmayan çok miktarda yavru tatlı su levreği sevkiyatının yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.


Su Ürünleri Koruma Kontrol Birimi görevlileri ile Beyşehir Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, balık sevkiyatı yaptığı ihbar edilen aracın geçiş güzergahında beklemeye başladı. Bekleme noktasına yaklaşan plakası belirlenen kamyonet, ekipler tarafından durdurulurken ihbara yönelik olarak araçta arama yapıldı.


Kontrollerde, araç içerisinde 20 kasa dolusu avlanma evresine gelmediği için avlanması, satışı ve nakli yasak olan yavru tatlı su levreği balığının bulunduğu saptandı. Bozulmaması için buzlara sarıldığı gözlenen tatlı su levreklerine İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlileri tarafından el konulurken, sürücüye ilgili mevzuat gereği 2 bin 310 lira idari para cezası uygulandı.


Öte yandan su ürünleri koruma ve kontrol görevlileri tarafından ilçe merkezinde polis ekipleri ile birlikte bir işyerinde yapılan kontrolde ise satışı yasak olan ve boy limitine uygun avlanmadığı tespit edilen 18 kilogram yavru tatlı su levreği bulundu. Su ürünlerine el konulurken, işyeri sahibine ise bin 155 lira idari para cezası kesildi.




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