Bozkır Çarşamba Çayı Rekreasyon Projesi’nin temeli atıldı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi ve Bozkır Belediyesi tarafından yapılacak Çarşamba Çayı Rekreasyon Projesi’nin temel atma törenine katıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, törende yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediyesi’nin Bozkır’a bugüne kadar toplam 75 milyon liralık yatırım yaptığını dile getirerek, “KOSKİ Genel Müdürlüğümüz ilçemize 43 milyon liralık yatırım yaptı. Prestij cadde, mahalle yollarının tamamlanması, Şehir Konağı, mahalle yolları, Bozkır Konağı restorasyonu, 6 adet açık halı saha, 2,5 milyon liraya mal olacak Çarşamba Çayı Rekreasyon Çalışması, mezbaha ihalesi yapıldı. Konya Belediyeciliği Türkiye’nin en önemli belediyecilik markalarından biri. Bugüne kadar hizmet eden belediye başkanlarımızdan aldığımız çıtayı bizler de daha yukarılara taşımak için gayret edeceğiz. Bu konuda sizlerin desteği çok önemli. Önümüzde 24 Haziran Seçimleri var. Bozkır’ın artık ilçeler arasında birinci sıraya yükselmesi gerekiyor” diye konuştu.

“Bozkır’ın çehresi değişecek”

Başkan Uğur İbrahim Altay, Çarşamba Çayı Rekreasyon Projesi’nin ilçeye hayırlar getirmesini dileyerek şunları söyledi: “Bozkırımızın çok önemli bir projesinin temelini atıyoruz. Bozkırımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bozkır’ın çehresini değiştirecek, Bozkır’a gelecekleri etkileyecek Bozkır Çayı Rekreasyon ve Çevre Düzenlemesi inşallah en kısa sürede tamamlanacak ve Bozkır’a gelenler Bozkır’dan bir kez daha etkilenecek” diye konuştu.

“Konya’ya yaptıklarımızı anlatmaya vakitler yetmez”

Konuşmasında Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde hayata geçirilen yatırım ve projelerden bahseden AK Parti Konya Milletvekili Adayı Tahir Akyürek, 24 Haziran’ın önemi ve muhalefetin iktidar eleştirilerine de cevap verdi. Akyürek, “Muhalefet buraya da gelecek. Onlara sorun, siz bugüne kadar ne yaptınız, taş üstüne taş koydunuz mu, bugüne kadar hangi eseri halkımıza armağan ettiniz, eleştirmeye çalıştığınız Cumhurbaşkanı ve AK Parti Hükümeti’nin yaptığı eserleri sayalım mı diye bir sorun. Ama sadece Konya’dakini, sadece Bozkır’dakini saymaya kalksak inanın vakit yetmez” dedi.

Türkiye’nin bölünmek parçalanmak istendiğini kaydeden Akyürek, “Bunun karşısında da dimdik durabilecek olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bugüne kadar boyun eğdirmek isteyenlere asla boyun eğmedi. Bugüne kadar karşısında el pençe divan durmasını isteyenlere karşı asla öyle durmadı. Milletimizi, mazimizi, ecdadımızı şerefle iradeyle cesaretle liyakatle temsil etti” diyerek 24 Haziran’da Cumhur İttifakı’na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye destek istedi.

“Cumhurbaşkanımız coğrafyamızın küresel güçlerin oyun alanı haline gelmesini engelledi”

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da, Konya’nın her zaman davanın beşiği ve otağı olduğunu dile getirerek, “Bozkır ise bizler için her zaman enerji oldu. Bozkır bizler için bir yoldaş oldu, ana oldu, baba oldu. Bugün de Bozkırımızın kucağına sığınmaya geldik. Türkiye Cumhuriyeti’ni küresel dünyada başını eğdirmeden temsil eden, 16 yıldır gecesini gündüzüne katan, bu coğrafyanın küresel güçlerin oyun alanına dönüşmesini engelleyen ve coğrafyanın kaderine sahip olmak için her şeyini ortaya koyan Türkiye Cumhuriyetimizin Cumhurbaşkanı, liderimiz, genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan 24 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin ilk cumhurbaşkanı olma yolunda her türlü çabayı göstermeye söz veriyoruz. Yol yürümeye koşmaya emek vermeye hazırız Allah’ın izniyle. Bozkır istediği zaman Konya ister. Konya istediği zaman tüm Türkiye ister” diye konuştu.

Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün de 4 yılda çok önemli hizmeti hep birlikte hayata geçirdiklerini ancak kendisini en çok heyecanlandıran projenin Çarşamba Çayı Projesi olduğuna vurgu yaptı. Konuşmaların ardından Bozkır Çarşamba Çayı Rekreasyon Projesi’nin temeli protokol üyelerinin katılımları ile atıldı.

Temel atma törenine AK Parti Konya Milletvekili Adayı Süleyman Seçkin, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, Güneysınır Belediye Başkanı İsmail Özcan, Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Seyit Mehmet Sümer ve Lokman Özturhan, AK Parti İl ve İlçe Teşkilatları ile çok sayıda Bozkırlı katıldı. Öte yandan Selçuklu Belediyesi tarafından tamamlanan Bozkır Kapalı Pazar Yeri’nin açılışı da protokol üyelerinin katılımları ile gerçekleştirildi.