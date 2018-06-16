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16 Haziran 2018 04:19

Bozulan aracı için yardım ararken hayatını kaybetti

Konya’da babası ile bayram ziyaretinden dönen Mustafa Yılmaz’a, bozulan aracına yardım istemek için yolun karşısına geçmek isteği sırada aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil çarptı.

Bozulan aracı için yardım ararken hayatını kaybetti

16 Haziran 2018 04:19

Olay yerinde hayatını kaybeden Yılmaz’ın babası Halit Y. sinir krizi geçirerek, oğluna çarpan aracı yumrukladı.


Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Çatalhüyük Mahallesi Karaman Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Yılmaz, bayram ziyareti sonrası Yaylapınar’daki evlerine dönüş yaptığı sırada 03 KL 592 plakalı otomobilleri henüz belirlenemeyen bir nedenle arıza yaptı. Bu sırada araçtan inerek yardım istemek için yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Yılmaz’a aşırı süratli olduğu iddia edilen Uğur S., idaresindeki 34 TM 5938 plakalı otomobil çarptı.



360 metre araç önünde sürüklendi


Çarpmanın etkisiyle aracın ön kaput bölmesine takılan Yılmaz, aşırı süratli olduğu iddia edilen Uğur S., idaresindeki 34 TM 5938 plakalı otomobil önünde yaklaşık 360 metre sürüklendi. Kazada ağır yaralanan Mustafa Yılmaz için olay yerine sevk edilen 112 Acil servis ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.



Oğluna çarpan aracı yumrukladı


Kaza sonrası oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiğini öğrenen baba Halit Y., oğluna çarpan aracı yumrukladı. Yılmaz’dan geriye kalan olay yerindeki ceketi ise yürekleri dağladı. Baba Halit Y., yakınları ve polis ekipleri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Kaza sonrası olay yerine sevk edilen polis ekipleri trafiği kontrollü olarak sağladı. Diğer taraftan Mustafa Yılmaz’ın Konya AK Parti Seçim Koordinasyon merkezinde çalıştığı öğrenildi. Yılmaz’ın cansız bedeni Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili çalışma başlatıldı.




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