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30 Aralık 2016 17:48

Bu da kardan Nasreddin Hoca

Bu da kardan Nasreddin Hoca

30 Aralık 2016 17:48

Konya’nın Akşehir ilçesinde yoğun kar yağışının ardından esnaflar, kardan Nasreddin Hoca yaptı.
Akşehir ilçesinde 1960 yılından bu yana yaşanan en yoğun kar yağışı çiftçinin yüzünü güldürüyor. Hafta başından bu yana yağan karın kalığı 66 santimetreye ulaşırken, metrekareye de 63.4 kilogram kar yağışı düştü. Kar yağışı nedeniyle çocuklar okulların tatil edilmesiyle karın tadını çıkarırken, bazı esnaflar da dükkanlarının önüne kardan adam yaptı. Akşehir’de tabela ve reklamcılık işiyle uğraşan Cemal Kılıç (56) ile yeğeni Veysel Kılıç (20), kardan Nasreddin Hoca yaptı. Yaptıkları kardan Nasreddin Hoca ile birlikte poz veren Cemal Kılıç, “Kardan Nasreddin Hoca yaparak Akşehir’imizin simgesi olan Nasreddin Hoca’mızı bu bol yağışın olduğu bereketli günlerde ölümsüzleştirelim istedik” dedi.
Veysel Kılıç ise, “Bu kardan Nasreddin Hoca’yı amcamla birlikte sabahtan beri 8 saat uğraşarak yaptık. Yine bu kar yağışında karları temizlemek için çalışan belediye işçilerimiz içinde kardan belediye işçisi yaptım. Herkesin yoğun ilgisini çekti. Bunları yaparken bana ısınmam için çay söylediler. Bol bol fotoğraf çekindiler. Yaptığım kardan adamlarla gurur duydum” diye konuştu.
Kardan Nasreddin Hoca, vatandaşlardan da büyük ilgi görürken bol bol fotoğraf çekinildi.



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